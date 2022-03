L’Associazione Frascati Poesia, in collaborazione con il Comune di Frascati, presenta in occasione del bicentenario della morte di Antonio Canova, un incontro dedicato alla storia e alle opere di questo grande artista che fece suo l’ideale di bellezza classica e fu in grado di farlo rivivere attraverso il marmo.

Un genio indiscusso, capace di capolavori che trovano posto nei più importanti musei del mondo. Esponente del neoclassicismo, Canova, fu considerato l’artista che aveva fatto risorgere l’antico in scultura, degno d’essere paragonato ai grandi scultori della Grecia antica.

Le sue opere sono realizzate in marmo bianco, di una bellezza universale ed eterna. Relatrice la Prof.ssa Mirella Tribioli.

L’incontro si svolgerà presso la Sala degli Specchi di Palazzo Marconi, Frascati alle ore 16,30.

Ingresso consentito solo con Green Pass.