IL NUOVO SINGOLO DEL CANTAUTORE DISTRIBUITO DA SONY MUSIC ITALY

“Non c'è musica per me, quale frase migliore per descrivere la mancanza di una persona, un dolore così forte da togliere la musica dalla propria vita...”

Marco Viccaro Bucalone con questa canzone descrive e ci fa rivivere forti sensazioni legate all'amore.

Parole scritte su un muro che il vento non può portare via. Forse è proprio questo il senso dell'amore, qualcosa che resta indelebile nonostante tutto quello che accade durante e dopo”

https://www.youtube.com/watch?v=XAH4qaEWVes

Marco Viccaro BUCALONE è un chitarrista, polistrumentista, cantautore, docente di musica e chitarra. Vanta un’esperienza lunga 25 anni suonando dal vivo nei pub, teatri, piazze e stadi di tutta Italia, Inghilterra, Irlanda, Olanda, Francia, Germania, Romania e soprattutto America. Tra le numerose esperienze musicali è stato vincitore di SANREMO ROCK nel 2019 (1 classificato), è stato concorrente nel Format Televisivo X FACTOR in ROMANIA, ha partecipato al programma televisivo “Mezzogiorno in famiglia” su RAIDUE, “CELEBRITY The Talent Show” su SKY VIVO, all’Umbria Jazz Clinics, a Sanremo Lab in occasione del Festival di Sanremo nel 2009. Tra i tanti concorsi e festival musicali nel 2017 e 2018 è stato partecipe al GASPARILLA PIRATE FESTIVAL, uno dei più grandi festival d’America rappresentando l’Italia in qualità di chitarrista “One Man Band”, “Session man” su commissione di band americane presso i famosi “ABBEY ROAD STUDIOS” di Londra e “REAL WORD STUDIOS” di Peter Gabriel.

In America ha suonato nei locali più famosi di Los Angeles e New York (Cafe WHA, The Bitter End...) condividendo il palco con artisti di fama internazionale:

- POPACHUBBY

- BILLY JOEL RICHIE CANNATA (Celine Dion, Beach Boys)

- FORREST LAWSON (Village People, Buddy Rich, Branford Marsalis)

- DAVE RICHARDS (BB King, Ella Fitzgerald)

- MARK GREENBERG (Allman Brothers, Dave Matthews Band, Joss Stone),

- JOE BERGER (Joe Cocker, Vinnie Colaiuta)

- JERRY VELEZ (Jimi Hendrix)

In Italia ha collaborato con:

- LEDA BATTISTI

- TONY ESPOSITO

- ERNESTO VITOLO e RINO ZURZOLO (Pino Daniele)

- IVANA SPAGNA

- ARISA

- FRANCESCO BACCINI

- PETER CORNACCHIA (Marco Mengoni)

- FORMULA 3 (con ALBERTO RADIUS)

- JAMES SENESE e NAPOLI CENTRALE

- GABRIELE FERSINI (Laura Pausini e Biagio Antonacci)

- DRUPI

- BOBBY SOLO

- PIERO CASSANO (MATIA BAZAR)

- GATTO PANCERI

- JIMMY FONTANA

- LITTLE TONY

- SILVIA SALEMI

- DONATELLA RETTORE

- RICCHI E POVERI

- JENNY SORRENTI

- LOS LOCOS

- WILMA GOICH

- CECILIA GAYLE, FARIAS , ecc.

- ALBERTO FORTIS

- DARIO BALDAMBEMBO

- CAMALEONTI

- NUOVI ANGELI

- DANIELE SEPE

- STEFANO BOLLANI