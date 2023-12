Il film "Elastic Heart" continua a suscitare emozioni e riconoscimenti, guadagnando una selezione prestigiosa al Coliseum International Film Festival, terza edizione di questo stimato festival internazionale del cinema. Dopo aver ottenuto una "Honorable Mention" al Festival del Cinema di Cefalù, questa nuova selezione è un ulteriore riconoscimento per la maestria di Giuseppe Cossentino, lo sceneggiatore e regista di questo potente capolavoro.

La storia di "Elastic Heart" è una potente narrazione di riscatto e speranza, con Nunzio Bellino come protagonista assoluto. La trama affronta le sfide della Sindrome di Ehlers-Danlos, una condizione che ha reso Bellino oggetto di bullismo e discriminazione. Tuttavia, la storia va oltre gli ostacoli, trasformando le esperienze negative in una fonte di forza e ispirazione.

Giuseppe Cossentino, mente creativa dietro "Elastic Heart", ha lavorato con determinazione per portare in vita questa storia toccante. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso il cinema è stata ampiamente riconosciuta, e il cortometraggio ha già ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Dopo il successo al Festival del Cinema di Cefalù, "Elastic Heart" ha continuato il suo viaggio di successo, guadagnandosi due Oscar del web ai Rome Web Awards per la miglior sceneggiatura e il miglior trailer di film sociale.

Il cast eccezionale, composto da attori di talento come Luca Maranò, Giada Dell'Aversana e la brillante Rachele Esposito, voce narrante dell'opera, ha contribuito in modo significativo al successo del film. La chimica tra i membri del cast ha reso la storia ancora più coinvolgente, catturando l'attenzione degli spettatori in tutto il mondo.

La recente selezione al Coliseum International Film Festival è un ulteriore riconoscimento della qualità di "Elastic Heart". Questo festival internazionale celebra opere provenienti da ogni angolo del mondo, mettendo in luce la diversità e l'originalità nel panorama cinematografico globale.

Il viaggio di "Elastic Heart" non si ferma qui. Dopo essere stato selezionato all'Apulia Web Fest e aver raggiunto la prestigiosa posizione tra i 10 migliori pitch trailers al Trailers Film Fest, il film continua a guadagnare consensi e ad affascinare il pubblico. L'opera di Cossentino continua a dimostrare che le storie di resilienza e speranza possono superare ogni ostacolo e raggiungere il cuore di chiunque.