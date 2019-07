Mostra "Le Anime del Legno": a Capri le opere di Ciro de Riso, lo scultore dei "Legni Naufragati"

L'estate caprese si arricchisce di appuntamenti unici, dal 6 luglio presso la chiesa dell'oratorio di Capri, la mostra dello scultore caprese Ciro de Riso intitolata "Le Anime del Legno".

E' uno di quegli appuntamenti da non perdere per conoscere Ciro de Riso lo scultore caprese che raccoglie la sua creatività insieme al Legno che poi scolpirà, dalle spiaggie di Capri dopo le violenti mareggiate invernali.

“Le anime del Legno” Ciro attende quei rami di legno che si adagiano sulle coste dell’ isola di Capri dopo una forte mareggiata, che lasciano alle spalle dopo un lungo viaggio la loro storia e dove vengono ritrovati, scolpiti ma soprattutto amati regalandogli una nuova forma e una nuova vita”.

La mostra sarà inaugurata Sabato 6 Luglio alle ore 19 presso la chiesa dell'oratorio in Via Vittorio Emanuele ( di fronte alla gelateria Buonocore) e resterà aperta per diverse settimane.