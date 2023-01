Negli ultimi due incontri degli ottavi della Coppa Italia, Lazio e Juventus hanno passato il turno, qualificandosi ai quarti.

Nel tardo pomeriggio la Lazio ha sconfitto di misura il Bologna per 1-0. Un risultato buguiardo, però, rispetto a quello che si è visto in campo. Infatti, solo dopo il gol di Felipe Anderson al 33', i felsinei hanno mostrato una "certa" volontà di fare la propria gara... ma senza strafare. Pertanto, il match ha finito per diventare una sorta di pratica burocratica, con l'undici di Sarri che ha controllato la gara, provando a siglare la seconda rete, ma senza mai dannarsi l'anima, visto che al Bologna non sembrava importasse molto di passare il turno. Tutt'altro che un grande spettacolo.

Per fortuna, è andata diversamente la sfida tra Juventus e Monza all'Allianz Stadium. I bianconeri hanno superato il turno per 2-1, ma hanno dovuto faticare. Dopo essere andati in vantaggio in avvio di partita con un colpo di testa di Kean su traversone di McKennie, gli uomini di Allegri sono stati raggiunti al 24' con una girata di Valoti, su corner di Colpani. Nella ripresa per riportare la Juventus in vantaggio c'è voluta un'iniziativa di Chiesa, che con una accelerazione sulla fascia sinistra, resiste a una trattenuta, entra in area e lascia partire un destro a giro che si insacca colpendo il palo interno.

Questo il programma dei quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno ancora in un unico incontro tra il 31 gennaio e il 2 febbraio.

Martedì 31 gennaio: Inter-Atalanta

Mercoledì 1 febbraio: Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese

Giovedì 2 febbraio: Juventus-Lazio

In semifinale, la vincente di Inter-Atalanta affronterà la vincente di Juventus-Lazio, mentre l'altra semifinale vedrà impeganata la vincente di Fiorentina-Torino contro quella di Roma-Cremonese.