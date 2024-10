Il brano incarna la presa di coscienza di chi si trova in una condizione insuperabile di disagio fisico ed emotivo.

“Aria” è il terzo estratto dell’album d’esordio “Presente Anteriore” della band La Stanza Di Iris, disponibile dal 4 ottobre 2024 nelle radio in promozione nazionale. “Aria” rappresenta una vera e propria presa di coscienza: nonostante sia chiara la condizione di disagio fisico ed emotivo, il protagonista non riesce a difendersi da chi o cosa lo sta logorando e rimane in stallo, avvertendo tutte quelle sensazioni negative che albergano nell’animo. Il riff della chitarra è ruvido, graffiante, volto a sottolineare lo stato di rabbia e rassegnazione che il testo vuole rappresentare.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/4iCgUAKHchCoHIlOdD7IDq?si=f674d87704a04a1b

Info sull’album



“Presente Anteriore” è l’album d’esordio della band de La Stanza Di Iris, per Elevate Records, disponibile sui principali stores digitali. Dopo i due singoli di lancio “Ora Qui” e “Niente” che hanno riscontrato un notevole successo tra ascolti, interviste e recensioni, la band ufficializza il primo lavoro discografico evidenziando una maturità artistica decisamente fuori dal comune. Una ricerca stilistica e di generi che, per essere un esordio, cattura l’attenzione sin dal primo ascolto. L’album, registrato al Legend Studio con Mauro Matteucci, contiene otto canzoni scritte nel corso degli ultimi due anni e rappresentano il dualismo tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe essere. È stato presentato il 23 maggio scorso al “Let it Beer” di Roma, locale che ha visto le evoluzioni de La Stanza Di Iris sin dalla sua nascita.

