Per la prima volta il Comune di Milazzo è tra gli enti di accoglienza dei giovani impegnati nel servizio civile: saranno 29 le persone, che offriranno il proprio contributo, attraverso azioni di promozione, valorizzazione delle risorse (culturali, ambientali, personali) e supporto alle persone cosiddette vulnerabili, in particolare anziani, disabili e minori. L’ufficio servizi sociali ha avviato 4 progetti di servizio civile d’impatto sul “sociale”.

Sono “Sostegno alle persone fragili, Giovani generazioni per il sud, Resilienza culturale ed Ambiente sostenibile”. Il progetto denominato “Sostegno alle persone fragili”, il cui target d’utenza sono anziani, disabili e adulti in stato di disagio sociale, prevede l’offerta d’un supporto al miglioramento dell’accessibilità ai servizi, mappatura delle condizioni del target, potenziamento dei servizi per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale nonché servizio d’assistenza domiciliare per anziani e disabili, che include tra le numerose attività: disbrigo pratiche, consegna spesa, acquisto farmaci, compagnia sociale.

Il progetto “Giovani per il Sud” è invece rivolto ai giovani del territorio e mira a promuovere politiche capaci di garantire loro “il diritto al futuro”, inteso come processo di crescita formativo verso una cittadinanza attiva.

Si tratta d’un progetto trasversale, perché attiene ad ambiti diversi; ma tra loro complementari (culturale, ambientale, sociale, sportivo). Nella pratica si svolgeranno attività di sensibilizzazione e promozione sia culturale (es. attività laboratoriali come progetti di lettura presso la biblioteca comunale), che sportiva (attraverso lo sport è possibile infatti diffondere valori positivi) sportello di front-office interculturale; ma soprattutto sostegno socio-educativo e culturale agli allievi “fragili” per contrastare la dispersione scolastica, per es. attraverso il sostegno scolastico pomeridiano.

I progetti “Resilienza culturale” e “Ambiente sostenibile” sono rivolti all’intera cittadinanza.

In particolare il primo mira a promuovere e tutelare beni artistici, storici e culturale ed valorizzare le storie e le culture locali, mentre quello relativo all’ambiente ha, quale finalità, la sostenibilità dell’ambiente, in cui viviamo, attraverso attività di promozione e sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali, la corretta gestione della raccolta differenziata, mappatura del territorio al fine di riconoscere i luoghi inaccessibili ed effettuare interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana del degrado dei luoghi.

I ragazzi del servizio civile verranno dislocati tra Palazzo D’Amico, il teatro Trifiletti, il Castello e le altre strutture, come Villa Vaccarino nel periodo estivo. “Siamo lieti di poter avviare per la prima volta questo progetto – ha detto il Sindaco Pippo Midili – che da un lato consentirà a coloro, che espleteranno il servizio civile, di contribuire allo sviluppo di interventi a sfondo sociale, che miglioreranno la qualità della vita di altre persone”.