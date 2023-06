I grafici hanno il compito di progettare e realizzare layout visivi per la stampa, il web, i prodotti e l'abbigliamento. Esistono però due filoni principali in cui i grafici si trovano a operare: da un lato c'è il grafico tradizionale che lavora principalmente per le stamperie e si occupa della progettazione di manifesti, volantini, depliant, libri, riviste e giornali; dall'altro c'è il grafico per la personalizzazione che si occupa della customizzazione di articoli promozionali come gadget, merchandising e abbigliamento aziendale.

Il grafico tradizionale per le stamperie ha il compito di progettare layout per la stampa su carta seguendo le indicazioni della committenza in termini di contenuti testuali e grafici da inserire. Deve scegliere formati di pagina adeguati, definire margini e specchiature, selezionare e impaginare testi, immagini, infografiche in base a regole precise di composizione visiva e tipografia. Il suo lavoro viene poi riprodotto in migliaia di copie attraverso la stampa offset o digitale.

Il grafico per la personalizzazione si occupa invece di customizzare singoli articoli applcando loghi, grafiche e testi personalizzati. Lavora con tecnologie di stampa come tampografia, serigrafia, stampa digitale, ricamo e termo-applicazione che gli consentono di decorare gadget, capi di abbigliamento, accessori e oggetti di merchandising in modo unico e personalizzato per ogni committente. Può stampare su materiali diversi come tessuti, ceramica, metallo, plastica e molti altri. La sua attività è più creativa perché progetta grafiche ad hoc per ogni articolo da decorare, tiene conto della forma tridimensionale e superficiale dell'oggetto e sfrutta le potenzialità delle diverse tecniche di stampa per ottenere un risultato efficace e di qualità.

In sintesi, mentre il grafico tradizionale svolge un lavoro standardizzato e ripetitivo, il grafico per la personalizzazione è un creativo che progetta soluzioni grafiche ad hoc per la customizzazione di prodotti tridimensionali, gadget e capi di abbigliamento. La sua attività è più artigianale e richiede conoscenze approfondite delle tecniche di stampa e delle loro potenzialità su diversi supporti. Entrambe le figure sono centrali per la comunicazione visiva, ma il grafico per la personalizzazione, in particolare, ha un ruolo strategico nella promozione aziendale attraverso gadget e merchandising.

