Nel fervorino di lunedì sera, Zelensky, oltre a riassumere l'andamento del conflitto in Ucraina, ha ribadito che le intenzioni del Paese sono quelle non tanto di arrivare ad un cessate il fuoco, quanto di ricacciare i russi all'interno dei loro confini... liberando persino la Crimea.

"L'invasione degli occupanti nel sud dell'Ucraina . ha detto Zelensky - è stata interrotta. Sì, vogliono ancora distruggere Mykolaiv, Zaporizhzhia e le città della regione di Dnipropetrovsk. Hanno ancora abbastanza forza per sparare dall'artiglieria a Zelenodolsk e Hulyaipole. Odessa resta un obiettivo per la flotta russa...Ma decine di tentativi di attacco dell'esercito russo sono già stati sventati proprio lì nel sud. E grazie alla controffensiva, alcune comunità nella regione di Kherson sono già state liberate.Nelle battaglie nel Donbas - e sicuramente passeranno alla storia militare come tra le più brutali in Europa e per l'Europa - l'esercito ucraino e la nostra intelligence hanno ancora tatticamente battuto l'esercito russo. E questo nonostante il vantaggio significativo dei russi nella quantità di equipaggiamento e, soprattutto, nei sistemi di artiglieria.Il prezzo di questa battaglia per noi è molto alto. È solo spaventoso. E richiamiamo quotidianamente l'attenzione dei nostri partner sul fatto che solo un numero sufficiente di pezzi di artiglieria moderna garantirà il nostro vantaggio".

Dopo aver riassunto l'andamento della guerra, il cui fronte si estende oltre 2.500 chilometri, Zelensky ha parlato di liberare le città occupate.

"Verremo in tutte le nostre città, in tutti i nostri villaggi, che non hanno ancora la nostra bandiera sugli edifici amministrativi. Anche se ci sono molte bandiere ucraine lì, nelle case delle persone, ne sono sicuro. E li abbiamo già visti quando la gente ha protestato contro gli occupanti. E li vedremo di nuovo - ovunque, quando torneremo.Verremo a Cherson. E i normali residenti di Kherson incontreranno il nostro esercito per le strade della città. Il fallimento degli occupanti, che hanno cercato di celebrare il cosiddetto Russia Day, dimostra solo che Kherson è una città ucraina. E i residenti di Kherson celebreranno solo le festività ucraine.Verremo a Melitopol. E restituiremo a tutti i residenti di Melitopol l'opportunità di vivere senza paura. E, a proposito, tutti i collaboratori che ora minacciano di sottrarre terra agli agricoltori di Melitopol e di altri distretti di Zaporizhzhia, molto probabilmente finiranno in questa terra loro stessi.Verremo a Mariupol. E libereremo la città per la terza volta. Fu liberato dai nazisti nel 1943 con una brillante operazione. Nel 2014, in questo giorno, il 13 giugno, grazie al coraggio del nostro "Azov" e di altre unità, Mariupol è stata liberata per la seconda volta.Servono solo armi sufficienti per realizzarlo. Ce l'hanno i partner. In quantità sufficienti. E lavoriamo ogni giorno perché la volontà politica ci dia queste armi per apparire. ..."

Difficile che l'Europa, adesso, possa chiedere a Zelensky di accettare una tregua e uno status quo che vedrebbe i russi occupare gran parte de Donbass e quasi due terzi della costa meridionale dell'Ucraina, dopo le armi finora fornite per arrivare a tale risultato e, soprattutto, il sacrificio in termini di uomini, soldati, e civili, tra cui anche anziani, donne e persino bambini.

E la conferma arriva anche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz che ieri ha dichiarato che Berlino intende aumentare l'invio di aiuti militari all'Ucraina e fornire armi aggiuntive, tra cui un sistema antiaereo all'avanguardia e un radar di rilevamento dei colpi di artiglieria.

La Russia continua a prendere d'assalto Severdonetsk cercando di conquistare il centro della città, secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine. L'esercito russo sta anche usando l'artiglieria per attaccare i villaggi di Vidrodzhennia, Novoluhanske e Bakhmut nell'oblast di Donetsk. Dopo alcuni successi nell'area, le forze russe stanno cercando di assicurarsi di attestarsi a Vidrodzhennia.

Questo il bollettino aggiornato fornito dalla Difesa ucraina sulle perdite russe dal 24 febbraio: 32.500 soldati, 1.434 carri armati, 3.503 veicoli corazzati da combattimento, 2.473 veicoli e serbatoi di carburante, 721 sistemi di artiglieria, 229 sistemi di lancio multiplo di razzi, 97 sistemi antiaerei, 178 elicotteri, 213 aeroplani, 588 droni e 13 imbarcazioni.