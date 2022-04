Uno dei tanti nodi presenti nel problematico e controverso progetto relativo all'ampliamento dell’aeroporto Costa d’Amalfi è il famoso "piano industriale ritenuto da tutti gli attori confidenziale e segreto", nel quale esplicitamente si parla di un traffico aereo molto superiore rispetto a quello indicato nella Valutazione d'Impatto Ambientale presentata nel 2016.

Credo, dopo aver letto tutti i documenti del masterplan e come ho scritto anche nella mia relazione, che non si possa inserire in un territorio una tale criticità ambientale (rappresentata dall'ampliamento dell'aeroporto) che agirebbe sulla salute dei cittadini e di mezza piana del Sele (la cui vocazione agricolo- casearia è fuori discussione), finché non si metterà nero su bianco, sottoponendolo a Via, quale sia il reale impatto del nuovo scalo nelle intenzioni di chi supporta il progetto.

In base alla precedente Via, numero di passeggeri e destinazione d'uso, con l'aggiunta di voli cargo, i piani che vengono annunciati in relazione all'ampliamento dello scalo non corrispondono.

È forse possibile e consentito chiedere una Via per una cosa e farne poi un’altra?

Forse per un piccolo aeroporto nessuno avrebbe investito un solo euro? Poi esiste il nodo dei 40 milioni di euro dello sblocca Italia già prorogato di anno in anno grazie al famoso Movimento 5 Stelle, che ha dimenticato la stella ambiente, con scadenza 31 dicembre 2022…

Taccio sulle criticità sulla salute perché la scienza va scritta altrove e lo scrivente l’ha già scritta e pubblicata, taccio sul problema sorvolati e trasportati e siamo in attesa di Enac su metropolitana e tratta ferroviaria Salerno-Reggio, che si dovrà esprimere sulla distanza di sicurezza di tali opere dalla pista.

Tra l’altro, chi dovrebbe attendere alle prescrizioni ante operam sembra che abbia risposto di non saperne nulla.

E che dire del piano industriale in cui da una parte si prospettano milioni di passeggeri già nel 2024 e dall'altra 5-6 milioni nel 2043... dove sta la verità?

Come se questo non bastasse, siamo in attesa anche della sentenza del Tar sugli espropri da fare, che non costituiscono certo un aspetto secondario del progetto. E i cittadini interessati non si sono certo arresi, tanto che dopo 6 anni, al di là di annunci e dichiarazioni di inizio lavori, più di qualche buco nel terreno non è stato fatto.







