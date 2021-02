Altro ulteriore balzo in avanti, questo lunedì, per il Bitcoin, la cui quotazione è salita del 17% a 44.220 dollari, dopo l'annuncio dell'acquisto da parte di Tesla di 1,5 miliardi di dollari di quella criptovaluta, a cui ha fatto seguire la volontà di accettarla in futuro anche come metodo di pagamento.

In una dichiarazione ufficiale, Tesla ha detto di aver "aggiornato la sua politica di investimento" a gennaio e di voler puntare anche in "attività di riserva" come valute digitali, lingotti d'oro o fondi, per aumentare al massimo i profitti sui flussi di cassa non utilizzati nella gestione quotidiana dell'azienda.

La comunicazione è giunta dopo Elon Musk aveva aggiunto per alcuni giorni l'hashtag "#bitcoin" al suo profilo Twitter, facendone aumentare la quotazione. Dopo averlo rimosso, Musk ha continuato a parlare di Bitcoin e di altre criptovalute, tra cui Dogecoin, il cui valore è aumentato del 50% a seguito di ciò.