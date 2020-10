Nelle prossime ore a Milano e in tutta la Lombardia avrà inizio il "coprifuoco": tutti i residenti in quella regione, a partire da giovedì 22 ottobre, non potranno lasciare la propria abitazione dalle 23 sino alle 5 della mattina seguente.

Il coprifuoco durerà almeno per le prossime 3 settimane.

Nell'ordinanza firmata dal presidente della regione, Attilio Fontana, sono comunque consentiti gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute.

E Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Il modulo da stampare e compilare è disponibile alla pagina seguente:

www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/...