Il sondaggio di TG La7 e SWG premia Forza Italia di Silvio Berlusconi mentre risultano in calo di consensi gli altri due partiti di opposizione. Dati positivi, invece per le forze di governo.

Infatti, il Partito Democratico registra un +0,5 e si porta così al 19,8%. Il Movimento Cinque Stelle sale al 16% con un incremento dello 0,4, mentre Italia Viva, invece, rimane stabile al 3%.

Il "centrosinistra", se così lo vogliamo definire sarebbe al 42,6%, considerando che la Sinistra è al 3,8%, con un +0,2 rispetto alla settimana precedente.

La Lega è in calo al 26,3%, con un -0,2%, e anche Fratelli d’Italia registra un calo dello 0,3% e si ferma al 13,9%. Solo Forza Italia, come anticipato, registra un incremento dello 0,2 per raggiungere il 6,2%.

La destra, pertanto, sarebbe al 46,4%.