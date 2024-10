Bruno Mourral, con il suo esordio cinematografico Kidnapping Inc., porta Haiti agli Oscar 2025. Il film, una black comedy che ha conquistato il pubblico dell’ultimo Sundance Film Festival, è stato scelto come candidato ufficiale per la categoria Miglior Film Internazionale.

TRAMA: Due improbabili rapitori ricevono un incarico che si rivela più complicato del previsto: dopo aver ucciso accidentalmente la loro vittima, devono trovare un sosia per coprire le loro tracce, innescando una spirale di caos e comicità.

Nella storia degli Oscar Haiti ha inviato solo 3 film, gli altri due sono: Ayiti Mon Amour di Guetty Felin (2017), Freda di Gessica Généus (2021).