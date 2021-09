Da Libiam ne’ lieti calici a Viva il vino spumeggiante il bel canto e l’arte di Bacco sono sempre stati un ottimo connubio per esaltare e celebrare la bellezza della musica,della natura e dei suoi prodotti: dal bel canto del soprano Olga De Maio e del tenore Luca Lupoli, noti artisti del panorama musicale italiano e campano, nonché rappresentanti e fautori della storica Associazione Culturale Noi per Napoli, nasce l’idea di designarli testimonial della nota Azienda campana, produttrice di vini doc, Terra di Briganti.

Situata a pochi chilometri da Benevento, sulle colline di Casalduni, con vista sul massiccio del Taburno, al centro di un crocevia di località, Pagliaia di Contrada Colli, Contrada Fontana Greca e bosco ferrarese, luogo di sosta e riposo dei briganti, negli anni dell’Italia unitaria, da qui il nome.

Terra di Briganti è un’azienda a conduzione familiare di antica e tradizionale generazione di esperti coltivatori dediti da sempre al culto della natura ed all’amore per i frutti della terra.

Armonia, sinergia tra terra, arte di cantina e d’uomo,impiego saggio ed equilibrato di innovazione e tradizione, attraverso l’impiego dell’agricoltura biodinamica che si propone di produrre alimenti qualitativamente superiori, attenti all’ integrità psicofisica dell’uomo considerando il vino come un alimento, producendo, attraverso moderne tecnologie, vini da agricoltura biologica con trattamenti assolutamente naturali senza ricorrere a trattamenti chimici e nascono così autentici capolavori tra i quali il Sannio Aglianico DOP Martumme‘, Benevento Aglianico IGP, Nato Nudo, senza solfiti aggiunti, Benevento Fiano Igo, Falanghina del Sannio Dop.

Il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli pubblicizzeranno quindi in occasione dei prossimi loro concerti, spettacoli ed eventi, sui loro canali social, web, tv, una tiratura limitata personalizzata di questi gioielli, anche attraverso il sito dell’Associazione Culturale Noi perNapoli, www.noipernapoli.it, dove sarà poi possibile conoscerli ed acquistarli, e il cui ricavato sarà utilizzato, secondo le finalità statutarie, per beneficenza a favore delle organizzazioni umanitarie per i senzatetto. I due artisti quindi, in linea con le finalità dell’ Associazione che rappresentano, continuano instancabilmente, con rinnovato impegno ed abnegazione la loro missione, promuovendo la diffusione della cultura, dell’arte, della musica, del bel canto attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio campano e dei suoi siti storici, innestata sempre nell’ aspetto e nell’ottica della solidarietà.



