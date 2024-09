La forza interiore che risiede in ogni persona

Il cantautore Rioel pubblica il suo nuovo brano “Anima” per Ghiro Records, disponibile dal 13 settembre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il testo è incentrato sull’anima, sulla forza interiore che permette ad ogni essere umano di ricavare l’energia giusta per combattere le ondate di negatività. Ognuno è artefice del proprio destino: conoscere le proprie capacità spirituali è fondamentale per affrontare ogni tipo di situazione. Gli arrangiamenti di Claudio Luce rendono “Anima” un ottimo debutto discografico per Rioel, che fa breccia nel cuore degli ascoltatori con sonorità rock, dalle ampie melodie.



Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/36G1n2aeC1cmpIcDf1z4kO?si=_HlDpHfQS2eBog02YBufMw



Storia dell’artista

Valerio Di Bernardo, in arte Rioel, nasce a Pescara il 15 febbraio 1987. Ha sviluppato la passione per la musica intorno ai 14 anni, imparando a suonare la chitarra da autodidatta; seguiranno poi 5 anni di lezioni di canto presso un’accademia. A trent’anni si trasferisce a Varese, continuando gli studi musicali e componendo, due anni fa, il suo primo brano “Anima”.





Facebook: https://www.facebook.com/share/FtHTvPRXyzg3Hovf/