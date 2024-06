Un'ondata di novità ha investito il mondo del cinema nell'ultima settimana! Ecco un riassunto dei progetti in evoluzione, dai nascenti concept ai film completati, passando per quelli in lavorazione e post-produzione, fino a quelli che hanno subito una sfortunata battuta d'arresto.

Ecco un aggiornamento dettagliato sulle pellicole in fase di sviluppo (il mystery The Wives con Jennifer Lawrence) dai concept a quelli completati (il thriller The Front Room di Max Eggers e Sam Eggers, lo sci-fi The Abandon della Lionsgate che ha trovato finalmente una distribuzione, l’horror con Kit Harington The Beast Within) passando per quelli in pre e post-produzione (l’horror/thriller della NEON The Monkey con Elijah Wood) fino agli sfortunati shutdown (tra cui Mail-Order Groom con Tina Fey e Steve Carrell la cui produzione è stata interrotta) oltre a informazioni sul cast, la trama, il genere e le date di uscita americane e non solo.