Il Parlamento Europeo, il Sejm e il Senato della Polonia hanno organizzato una conferenza che riunisce deputati europei e polacchi per discutere di stabilità, coordinamento economico e governance nell’UE. Questo il discorso tenuto nell'occasione da Mario DRAGHI, ex Primo Ministro italiano ed ex Presidente della Banca Centrale Europea.



“Grazie. È un vero piacere essere di nuovo qui nel Parlamento Europeo per discutere il seguito del rapporto sulla competitività europea. Il contributo dei rappresentanti eletti è stato fondamentale nel processo di preparazione del rapporto, e molti membri del Parlamento Europeo e dei parlamenti nazionali mi hanno contattato dopo la sua pubblicazione. Le vostre reazioni sono state preziose per affinare le proposte e creare slancio per il cambiamento.”“Il vostro impegno sottolinea la forza delle democrazie europee e come tutti gli attori debbano lavorare insieme per trasformare l’Europa. Da quando il rapporto è stato pubblicato, i cambiamenti intervenuti sono in linea con le tendenze da esso delineate. Tuttavia, l’urgenza di intraprendere il cambiamento radicale auspicato dal rapporto è divenuta ancor più pressante.”“Innanzitutto, il ritmo di progresso nell’intelligenza artificiale (IA) ha accelerato rapidamente. Abbiamo visto modelli all’avanguardia raggiungere quasi il 90% di accuratezza nei test di riferimento per il ragionamento scientifico, superando i punteggi degli esperti umani. Abbiamo anche assistito a una notevole efficienza, con i costi di addestramento ridotti di un fattore dieci e i costi di inferenza diminuiti di oltre un fattore venti. Per ora, la maggior parte dei progressi avviene ancora al di fuori dell’Europa.”“Otto dei dieci attuali grandi modelli linguistici sono stati sviluppati negli Stati Uniti, mentre i restanti due provengono dalla Cina. Ogni giorno che perdiamo, il confine tecnologico si allontana ulteriormente. Tuttavia, il calo dei costi rappresenta anche un’opportunità per recuperare terreno più rapidamente.”“In secondo luogo, i prezzi del gas naturale rimangono estremamente volatili, con un aumento di circa il 40% da settembre, e i margini sulle importazioni di GNL dagli Stati Uniti sono aumentati in maniera significativa rispetto allo scorso anno, superando il 100%. I prezzi dell’energia elettrica sono anch’essi cresciuti in quasi tutti i paesi, rimanendo ancora due o tre volte superiori a quelli statunitensi. Abbiamo anche osservato tensioni interne che potrebbero manifestarsi se non agiamo con urgenza per affrontare le sfide della transizione energetica.”“Ad esempio, durante la severa Dunkelflaute di dicembre dello scorso anno, quando la produzione solare ed eolica è quasi scomparsa, i prezzi dell’energia in Germania sono saliti a oltre dieci volte la media annuale. Questo ha provocato, a sua volta, forti picchi di prezzo in Scandinavia, dove alcuni paesi hanno dovuto esportare energia per colmare il vuoto, spingendoli persino a considerare il rinvio di progetti di interconnessione. Parallelamente, le crescenti minacce alle infrastrutture critiche sottomarine evidenziano l’imperativo di sviluppare e proteggere le nostre reti.”“In terzo luogo, quando è stato redatto il rapporto, il tema geopolitico principale era l’ascesa della Cina. Ora l’UE dovrà probabilmente affrontare l’introduzione di tariffe da parte della nuova amministrazione statunitense nelle prossime settimane o mesi, ostacolando il nostro accesso al più grande mercato di esportazione. Inoltre, tariffe più elevate sugli scambi con la Cina reindirizzeranno l’eccesso di capacità produttiva cinese verso l’Europa, penalizzando ulteriormente le imprese europee. Infatti, le grandi aziende dell’UE sono più preoccupate per questo effetto che per la perdita dell’accesso al mercato statunitense.”“Potremmo anche trovarci di fronte a politiche volte ad attrarre le aziende europee a produrre maggiormente negli Stati Uniti, grazie a tasse inferiori, energia più economica e deregolamentazione. L’espansione della capacità industriale negli Stati Uniti è un elemento chiave del piano governativo per evitare che le tariffe diventino fattori inflazionistici. Se le recenti dichiarazioni delineano il nostro futuro, possiamo aspettarci di essere lasciati in gran parte soli per garantire la sicurezza in Ucraina e in Europa.”“Per far fronte a queste sfide, diventa sempre più chiaro che dobbiamo agire come se fossimo un’unica nazione. La complessità della risposta politica – che coinvolge ricerca, industria, commercio e finanza – richiederà un grado senza precedenti di coordinamento tra tutti gli attori: governi nazionali, parlamenti, la Commissione e il Parlamento Europeo.”“La risposta deve essere rapida, perché il tempo non è dalla nostra parte. Con un’economia europea stagnante mentre gran parte del mondo cresce, la risposta deve essere proporzionata alla portata delle sfide e focalizzata sui settori trainanti della crescita. Velocità, scala e intensità saranno essenziali. Dobbiamo creare le condizioni affinché le aziende innovative possano crescere in Europa, invece di rimanere piccole o trasferirsi negli Stati Uniti.”“Ciò significa abbattere le barriere interne, standardizzare, armonizzare e semplificare le normative nazionali, e promuovere un mercato dei capitali maggiormente orientato all’equità. Spesso siamo il nostro peggior nemico in questo senso. Il nostro mercato interno ha dimensioni paragonabili a quelli degli Stati Uniti, e abbiamo il potenziale per agire su larga scala.”“Tuttavia, il Fondo Monetario Internazionale stima che le nostre barriere interne equivalgano a una tariffa di circa il 45% per il settore manifatturiero e del 110% per i servizi. Abbiamo scelto un approccio normativo che privilegia la precauzione rispetto all’innovazione, soprattutto nel settore digitale. Ad esempio, si stima che il GDPR abbia aumentato i costi relativi ai dati del 20% per le aziende europee. Inoltre, disponiamo di ingenti risparmi in Europa che potremmo utilizzare per finanziare l’innovazione.”“Ma, salvo poche eccezioni, i nostri paesi fanno prevalentemente affidamento sul credito bancario, che in generale non è adatto a questo scopo. Di conseguenza, ogni anno inviamo oltre 300 miliardi di euro di risparmi all’estero, perché le opportunità di investimento scarseggiano qui. Dobbiamo aiutare le nostre imprese leader a colmare il divario nella corsa all’innovazione, indirizzando maggiori investimenti nelle infrastrutture informatiche e nelle reti digitali.”“La recente iniziativa degli ‘EU AI Champions’ è un ottimo esempio di come il settore pubblico e quello privato possano collaborare per ridurre il divario innovativo in tempi più brevi. Se agiremo con decisione e renderemo l’Europa un luogo attraente per l’innovazione, potremo invertire la fuga di cervelli che ha portato molti dei nostri migliori scienziati oltre l’Atlantico.”“Il rapporto individua diverse modalità per espandere la nostra capacità di ricerca e, se lo faremo, la nostra tradizione di libertà accademica – unita all’assenza di orientamento culturale nel finanziamento pubblico – potrà diventare il nostro vantaggio competitivo. In secondo luogo, dobbiamo ridurre i prezzi dell’energia. Questo diventa imperativo non solo per le industrie tradizionali, ma anche per le tecnologie avanzate. Si stima, infatti, che il consumo energetico dei data center in Europa più che triplicherà entro la fine del decennio.”“Ma è altrettanto evidente che la decarbonizzazione può essere sostenibile solo se i suoi benefici vengono anticipati. Il rapporto individua numerose cause dei prezzi elevati dell’energia in Europa, oltre al fatto che l’UE non sia un grande produttore di gas naturale. Tra queste cause vi sono il limitato coordinamento degli approvvigionamenti nazionali di gas, il funzionamento del mercato energetico, i ritardi nell’installazione di capacità rinnovabile, reti poco sviluppate, alta tassazione e margini finanziari elevati.”“Tutti questi fattori sono frutto di nostre scelte e, pertanto, possono essere modificati se avremo la volontà di farlo. Il rapporto propone diverse misure in tal senso: riforma del mercato energetico, maggiore trasparenza nel trading dell’energia, uso più esteso di contratti a lungo termine per l’energia e di acquisti prolungati di gas naturale, unitamente a un massiccio investimento nelle reti e nelle interconnessioni.”“Inoltre, il rapporto non chiede soltanto una più rapida installazione delle energie rinnovabili, ma anche investimenti nella generazione di base pulita e in soluzioni di flessibilità, da impiegare quando le fonti rinnovabili non producono energia. Allo stesso tempo, dobbiamo garantire condizioni di parità per il settore della tecnologia pulita, in modo che possa beneficiare delle opportunità offerte dalla transizione.”“La decarbonizzazione non deve significare la perdita di posti di lavoro verdi, perché le aziende di paesi con maggiore sostegno statale possano conquistare quote di mercato. Infine, il rapporto ha evidenziato varie vulnerabilità in Europa, fra cui il nostro sistema difensivo: la frammentazione della capacità industriale su base nazionale impedisce la scala necessaria. Anche se collettivamente siamo il terzo maggior spenditore al mondo, non saremmo in grado di aumentare la spesa per la difesa attraverso la nostra capacità produttiva interna.” -> Continua...