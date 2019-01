Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Bill Murray torneranno nel nuovo film Ghostbusters 3?

Confermato il terzo film della sagra Ghostbusters che sarà ambientato ai giorni nostri e riprenderà la storia che avevamo lasciato al 1989.

In base ad alcune dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa da Dan Aykroyd è molto probabile che, insieme a lui, potremo rivedere anche i due attori che sono stati protagonisti nell'ultimo episodio, Ernie Hudson e Bill Murray che dovrebbe interpretare un fantasma!

A dirigere il terzo episodio di Ghostbusters sarà Jason Reitman, il figlio di Ivan Reitman che diretto il primo film nel 1984 e il sequel del 1989.

"Mi sono sempre visto come il primo fan di Ghostbusters - ha dichiarato Jason Reitman - già da quando avevo 6 anni e giravo per il set. Volevo fare un film per tutti gli altri fan, come me."

Ghostbusters sarà presentato sugi schermi a partire dal 2020.