Sabato 11 Aprile alle ore 20.30, la cantautrice catanese Ida Elena si esibirà in live acustico in streaming. L'evento si svolgerà live sulla pagina dell’artista www.facebook.com/idaelenamusic e in contemporanea sul profilo personale www.facebook.com/idaelenaderazza.

Tra i brani che presenterà, anche il nuovo singolo “Vicini d’oceano”, presente negli store digitali e da un mese nelle classifiche indipendenti radiofoniche (Joseba Publishing).

L’evento si svolge settimanalmente ogni sabato dall’inizio dell’emergenza COVID-19, all’indomani del tour che la cantautrice avrebbe avuto in tutta Europa.

Ida infatti sostiene che i live streaming shows sono fondamentali per un musicista, in questo momento, perché artisti sia emergenti che affermati sono bloccati a casa, come tutti e non solo tutto ciò da la possibilità di assistere a concerti da casa, offrendo un’alternativa di svago in questa quarantena obbligata, ma permette anche di mantenere il contatto “live” con tutti coloro che avrebbero voluto assistere al concerto vero e non hanno potuto.

Ida: “#livedacasamia non è solo un concerto acustico in streaming, ma è soprattutto un modo per essere vicini, anche questo siamo lontani!”