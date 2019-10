Il nuovo libro di Lucinda Riley

La stanza delle farfalle di Lucinda Ripley edito da Giunti Editore.

Il grande amore, chi non l'ha mai sognato, o sognato uno da favola, uno come viene designato nei libri ?

Ecco il libro che fa per voi!Un libro che parla interamente dell'amore, quello che ti prende l'anima, il cuore e la mente. Un romanzo ambientato negli anni 70, ad Admiral House; che racconta di Posy cresciuta nella sua casa d'infanzia a caccia di splendide farfalle, simbolo di libertà e di pace, e dove tutt'ora vive li ,ed ha cresciuto i suoi due figli.

E nonostante tutto con il passare del tempo e degli anni, la villa di campagna appare sempre più fatiscente e necessita di ristrutturazione che con il suo piccolo lavoro part-time non riesce a permettersi. E si trova così, a dover prendere una sana ma anche drastica decisione, per quanto sia difficile e dolorante dover abbandonare cosi il luogo che l'ha cresciuta, tra ricordi belli e brutti, momenti di felicità e momenti tristi: vendere la casa.Una donna coraggiosa, determinata e con grinta da vendere si ritrova così a dover contare per l'ennesima volta su sè stessa, nonostante sia sempre stata presente nella vita dei suoi familiari, si convince così che l'unica cosa da fare per lei e per la casa è venderla.

Ma non è così facile come sembra, ed è proprio in quel momento che si ritrova a dover fare i conti con il passato, un passato che inevitabilmente le suona alla porta senza dare via di scampo, o tempo per rifletterci sù.

Compare così dal nulla, il suo grande amore, lo stesso che le avrebbe promesso di prenderla in sposa e che al tempo stesso se la dà a gambe levate sparendo cosi nel nulla.Non proprio la classica storia d'amore che sogniamo, ma parla di un'amore intenso, vissuto, voluto e desiderato più di quanto si riesca a credere.Un romanzo che ti prende e travolge con le sue mille sfaccettature, con i colpi di scena che sembrano venire cosi dal nulla, ma che invece hanno delle fondamenta ben precise.

Un libro che a mio parere, può regalare emozioni intense ed anche aiutare a far riflettere su noi stessi e di quanta forza e determinazione abbiamo.