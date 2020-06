Nasciamo in un mondo di rovine, con scuole a pezzi, anime vaganti e cervelli spenti. Nasciamo dalla desolazione di un panorama politico troppo ampio, lo stesso panorama che ha privilegiato l'indottrinamento ideologico al bene degli studenti.

Nasciamo in una commedia recitata da varie strutture (qualunque esse siano) che hanno abbandonato gli studenti. Noi siamo il nuovo che avanza, siamo gli studenti del “facta non verba”, siamo gli studenti italiani, siamo la voce di tutti gli studenti.



Noi siamo Rete Studentesca

