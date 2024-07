Ancora da chiarire le circostante del decesso di Giuliana Faraci, 40 anni originaria di Alcara Li Fusi (Messina), deceduta dopo essersi sentita male a seguito di una cena al ristorante.

Era venerdì 19 luglio quando Giuliana ha cenato con le amiche in un locale a Capo d'Orlando. Dopo la cena, dove aveva consumato sushi, Giuliana ha iniziato a sentirsi male. Tornata nella sua casa di Sant'Agata di Militello, la donna ha chiesto l'intervento del 118.

"I medici sono andati in casa e non hanno ritenuto di dovere portare la donna in ospedale, per loro si trattava di un intossicazione alimentare e non sarebbe stato necessario il ricovero".

Questo è quanto ha dichiarato l'avvocato Salvatore Mancuso, il legale incaricato dalla famiglia, che ha presentato un esposto per chiarire le cause della morte di Giuliana Faraci e accertarne eventuali responsabilità. A seguito del malore, la donna non si è più ripresa ed è stata la madre ad accorgersi che la figlia era morta.

È la Procura di Patti, Messina, incaricata di accertare le cause del decesso, per il quale ha disposto l'autopsia.

Giuliana Faraci era segretaria del sindaco di Sant'Agata di Militello, Bruno Mancuso.