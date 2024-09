Il blockbuster coreano diretto da Kim Sung-su, 12.12: The Day, che racconta l'ascesa al potere del generale Chun Doo-hwan, è stato scelto come candidato nazionale per gli Oscar 2025. Unendo un ritmo avvincente a una profonda riflessione storica, il film ha conquistato il pubblico e la critica, diventando il quarto film coreano più visto di sempre.

Il regista Shin Sang-ok detiene il record di presentazioni per gli Oscar (4): Sarangbang sonnimgwa eomeoni (1963), Beongeori Samryong (1965), Sal (1967), Mayumi (1991).