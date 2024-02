Il legislatore, alla luce dei numerosi incidenti stradali, che provocano lesioni gravi o morti ha preso seri provvedimenti negli ultimi tempi. Infatti, sono cambiate molte norme che regolano la circolazione, che ha inciso in un rinnovamento del codice della strada.

Il reato per lesioni stradali gravi, infatti, è perseguibile con querela entro 3 mesi dall'incidente, oppure d'ufficio nel solo caso delle aggravanti previste dalla legge per guida pericolosa.

In caso di incidenti con feriti gravi o morti, la procedura da intraprendere è complessa. Infatti, in primo luogo bisogna allertare le forze dell'ordine, trasportare i feriti al più vicino pronto soccorso e così via.

In queste settimane è nato un nuovo servizio, che assiste a 360 gradi le vittime di incidenti gravi. Si tratta di "Tutelaprima al volante 360".

Il servizio è attivo in tutta Italia, e prevede l’assistenza completa a 360 gradi in caso di incidente, infortunio grave e morte. Infatti, quando si verifica un sinistro (stradale, sul lavoro, infortunio domestico, animali domestici, sportivo ecc.) e vi è la necessità di cure mediche e trasporto in ospedale.

I consulenti si occupano di tutti gli aspetti che riguardano la consulenza domiciliare e ospedaliera immediata h24, fornita da avvocato specializzato, patrocinatore certificato e medico legale a partire dal giorno del sinistro fino ad avvenuta guarigione.

Inoltre, gestiscono l'intera pratica della controversia, delle pratiche burocratiche con autorità ed enti, trasferimenti infermi, trasferimenti presso strutture ospedaliere o cliniche con servizio ambulanza privata,

assistenza psicologica/medica/infermieristica e riabilitativa a domicilio.

Infine, gestione completa degli esami diagnostici, fisioterapia e servizi medico legale, ed eventuale trasferimento salma e assistenza psicologica familiari delle vittime.

Dal punto di vista legale e penale, l’articolo 583 del codice penale stabilisce che quando la lesione è grave si applica la pena da 3 a 7 anni, delimitando il confine tra le lesioni gravi e le lesioni gravissime.

Le lesioni gravissime possono riguardare perdita di arti, disabilità ecc. Inoltre, in sede di richiesta del risarcimento del danno, è necessario stabilire le condizioni del guidatore (guida in stato di ebrezza, sotto l'effetto di alcol o droghe e così via). Tali condizioni costituiscono aggravanti del reato. Tutelaprima è uno dei maggiori esperti nel campo del risarcimento danni.

Il punto di forza del servizio “Tutelaprima al volante 360” è la gestione da parte di un team di esperti di tutte le fasi e gli aspetti del sinistro occorso.

Vittime e familiari sono accompagnati e supportati con ogni mezzo necessario, in situazioni emergenziali, difficili da gestire da chi è coinvolto in prima persona. Il nuovo servizio, primo e unico in Italia è efficiente, efficace, svolto da personale competente con strumenti giusti e grande impegno.