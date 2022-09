La Figc ha comunicato che la Procura Federale ha avviato le indagini del caso sui cori di stampo antisemita da parte delle tifoserie ospiti nelle gare Fiorentina-Juventus e Milan-Inter.

È stato inoltre aperto un fascicolo sulle dichiarazioni rese dall'allenatore della Lazio Maurizio Sarri dopo la gara Lazio-Napoli di sabato scorso, recanti accuse nei confronti dell'arbitro dell'incontro e dell'intera classe arbitrale.

Per quanto riguarda i cori, non sono cosa sia stato detto di antisemita in entrambe le partite indicate, ma in Milan-Inter, c'era chi cantava questo:



Inoltre, queste sono state le parole di Sarri che non sono piaciute all'AIA:

"Non so le intenzioni delle società con le situazioni arbitrali, che stiamo anticipatici ai fischietti è palese. Qualcuno ce lo ha detto anche post Lazio-Bologna, facendoci capire nel sottopassaggio prima del match successivo che avevamo protestato troppo. Gli episodi di stasera sono inquietanti, gli ammoniti sono tutti nostri. Con il Napoli che è una grande squadra puoi accadere che si esca sconfitti. Secondo il protocollo VAR la violenza del contatto la deve valutare l‘arbitro, ma nel caso di Lazzari è evidente il gomito largo di Mario Rui. L’arbitro ha sbagliato e il V.A.R deve intervenire".