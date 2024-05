È stata confermata per le 12:25 (ora locale della Florida, le 18:30 in Italia) la partenza della missione di test della navicella spaziale Starliner della Boeing, con astronauti a bordo, che sarà lanciata in orbita dal razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA), dallo Space Launch Complex-41 di Cape Canaveral in Florida

La Starliner attraccherà al dock del modulo Harmony della ISS alle 13:50 circa di domenica 2 giugno.

Gli astronauti Wilmore e Williams rimarranno nella stazione spaziale per circa una settimana, tempo necessario alla NASA per completare la certificazione finale del sistema di trasporto Boeing per le missioni al laboratorio orbitante, come parte del "Commercial Crew Program" dell'agenzia.

Le fasi del lancio saranno disponibili alla seguente pagine web: " youtube.com/kscnewsroom ".







Crediti immagine: NASA