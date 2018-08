Samsara Beach, una super estate tra Gallipoli, Riccione e Budva

Samsara Beach, anche per l'estate 2018, si conferma non solo uno spazio amato beach lovers di ogni età. E' ormai un simbolo consolidato per chi ha voglia di divertirsi con stile tra Gallipoli, Riccione e pure a Budva, in Montenegro. Ogni Samsara ha la sua personalità, ma l'atmosfera ed i servizi sono gli stessi, eccellenti.

Pochi pomeriggi fa il divertimento di Samsara Beach - Gallipoli è stato protagonista di un servizio su Studio Aperto (Italia 1) ed ogni giorno i beach party che prendono vita dalle 16 alle 20 fanno scatenare ed emozionare giovani ed intere famiglie. Dj come Danilo Seclì, vocalist come Max Baccano, Fabio Marzo o Luigi Abaterusso e pure tutti gli altri artisti della Samsara Family fanno sempre come rendere unico un party. Al Samsara Beach - Riccione invece ogni giovedì con i dj resident si alternano dj di livello internazionale: il 2 agosto, in beach party che iniziano alle 17 e continuano fine alle 21, arrivano Merk & Kremont, tra i dj italiani più attivi nel mondo. La settimana successiva, il 9, è la volta degli SDJM, anche loro italiani e pure loro in forte crescita a livello globale. Poche ore fa si sono esibiti a Unite with Tomorrowland, festival musicale parallelo al mitico festival belga. Il 12 agosto, invece, al Samsara arriva una leggenda della house come David Morales. Ovviamente, come sempre al Samsara Beach - Riccione, l'idea giusta prima e dopo il beach party è quella di rifocillarsi al ristorante panoramico.

Samsara Beach - Gallipoli

Località Baia Verde (zona Lidi) Gallipoli (Le)

Lungomare Galileo Galilei info@samsarabeach.it

infoline Gallipoli: 333 3585137

Beach Party in luglio e agosto: ogni giorno dalle 16 alle 20 circa

in giugno ogni weekend e festivi, spiaggia aperta dalle 8

ingresso sulla spiaggia sempre libero, consumazione facoltativa al bar

Samsara Beach - Riccione

Lungomare Viale D'Annunzio (di fronte alla spiaggia libera, spiaggia 134) infoline Riccione: +39 348 6128016 riccione@samsarabeach.com

Beach Party 17 alle 20 e 30 circa; spiaggia aperta dalle 8

ingresso sulla spiaggia sempre libero, consumazione facoltativa al bar

ristorante panoramico alla carta aperto a pranzo e a cena