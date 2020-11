Prezioso elenco aggiornatissimo di siti "inaffidabili" (et-complottisti, negazionisti, a volte fascisti... ma forse sono gli unici affidabili!) tratti dal sito che OVVIAMENTE si auto-referenzia implicitamente come "affidabilissimissimo"... ma che ALLA RESA DEI CONTI potrebbe rivelarsi inaffidabile: FATE VOI!

PER FACILITARE LA VISUALIZZAZIONE SI PUO' ANDARE DIRETTAMENTE SUL LINK DELL'AFFIDABILE-INAFFIDABILE: https://www.newsguardtech.com/it/coronavirus-misinformation-tracking-center/

Centro di monitoraggio della disinformazione relativa al Coronavirus

Siti inaffidabili che hanno pubblicato affermazioni false sul coronavirus: 353 e in continuo aumento



Con la diffusione in tutto il mondo del coronavirus che causa il COVID-19, si stanno diffondendo anche informazioni false e fuorvianti sul virus e sulla sua malattia. Puoi monitorare la diffusione di queste informazioni pericolose sul Centro di monitoraggio della disinformazione relativa al coronavirus di NewsGuard.Di seguito sono elencati tutti i siti di notizie con valutazione “rossa” da parte di NewsGuard (ovvero inaffidabili) che abbiamo identificato aver pubblicato informazioni false o fuorvianti legate al virus in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti – fino ad ora 353. Troverai siti noti per la pubblicazione di contenuti falsi sulla salute e siti politici le cui teorie del complotto si estendono ben oltre la politica. Tra le notizie false pubblicate in questi siti ci sono ad esempio le affermazioni secondo cui l’assunzione di candeggina o di argento colloidale possa prevenire il COVID-19 – quando in realtà queste terapie possono essere molto pericolose. Leggi il nostro report sulle notizie false più diffuse sul COVID-19 e come si sono sviluppate.Per leggere la recensione completa di ogni sito, clicca sul nome della testata e accedi alla scheda informativa di NewsGuard (in alcune schede i contenuti relativi al coronavirus sono stati evidenziati).Inutile dire che questo è un lavoro in corso su un tema che ha nuovi sviluppi ogni giorno. Se hai trovato informazioni false sul COVID-19 in un sito che non abbiamo elencato qui di seguito, segnalacelo qui o contattaci tramite la nostra hotline sulla disinformazione.Per saperne di più sul lavoro di NewsGuard sulla disinformazione relativa al coronavirus, leggi questo articolo scritto da uno dei nostri analisti, guarda questo servizio della BBC, o leggi l’articolo di Pensiero Scientifico Editore pubblicato sul sito dell’Ordine dei Medici, Dottoremaeveroche.it.Per informazioni affidabili sul COVID-19 ti invitiamo a consultare siti di istituti di sanità pubblica come quelli del Ministero della Salute, dell’Ordine dei Medici e dell’Organizzazione mondiale della sanità.



Siti che hanno pubblicato informazioni false o fuorvianti sul coronavirus:

Elencati per paese (in ordine alfabetico)





Italia

AmbienteBio.it

AutismoVaccini.org

ByoBlu.com

CaffeinaMagazine.it

ComeDonChisciotte.org

ControInformazione.info

Contro.tv

Corvelva.it

DataBaseItalia.it

Disinformazione.it

FanMagazine.it

FonteVerificata.it

GospaNews.net

IlPopulista.it

IlPrimatoNazionale.it

ImolaOggi.it

It.SputnikNews.com

LaCrunaDellAgo.net

LaVoceDelTrentino.it

Leggilo.org

LuogoCommune.net

MaurizioBlondet.it

MedNat.org

NoGeoingegneria.com

Oltre.tv

PandoraTv.it

Renovatio21.com

ScenariEconomici.it

SegniDalCielo.it

StefanoMontanari.net

StopCensura.info

ViralMagazine.it

VoxNews.info





Francia

AlterInfo.net

AnguilleSousRoche.com

AntiPresse.net

AubeDigitale.com

Brujitafr.fr

Cogiito.com

Contre-Info.com

CrashDeBug.fr

DisSept.com

EchelleDeJacob.blogspot.com

EgaliteEtReconciliation.fr

EpochTimes.fr

ExoPortail.com

Fawkes-News.com

FL24.net

FranceSoir.fr

Fr.SputnikNews.com

French.PressTV.com

French.Xinhuanet.com

Geopolintel.fr

Ho1.us

LanceurdAlerte.info

Lecourrier-du-soir.com

LeLibrePenseur.org

LesMoutonsEnrages.fr

LesMoutonsRebelles.com

LeSalonBeige.fr

LinfoLibre.com

LumiereSurGaia.com

Medias-Presse.info

NoSignalFound.fr

NouvelOrdremondial.cc

NS2017.Wordpress.com

ObservateurContinental.fr

Panamza.com

Patriote.Info

Qactus.fr

Regenere.org

ReseauInternational.net

ResistanceRepublicaine.eu

RiposteLaique.com

Wikistrike.com





Germania

Altermedzentrum.com

AndreasKalcker.com

AnonymousNews.ru

Compact-Online.de

Connectiv.events

Contra-Magazin.com

De.News-Front.info

De.SputnikNews.com

Deutsch.RT.com

Deutschland-Kurier.org

DieUnbestechlichen.com

EpochTimes.de

FreieWelt.net

Indexexpurgatorius.wordpress.com

JournalistenWatch.com

KenFM.de

Legitim.ch

Liebeisstleben.de

MariaLourdesBlog.com

Medizin-Heute.net

N23.tv

Naturstoff-Medizin.de

Opposition24.com

Politaia.org

Politikstube.com

PolitikVersagen.net

Pravda-TV.com

Rubikon.news

ScienceFiles.org

Snap4Face.com

SWPRS.org

ViralVirus.de

Watergate.tv





Regno Unito

DavidIcke.com

DefendEvropa.com

EnergyTherapy.biz

Off-Guardian.org

Oye.news

Politicalite.com

PressTV.com

UKColumn.org

London Real Network (2 domini)

FreedomPlatform.tv

LondonReal.tv





Stati Uniti

ActivistPost.com

AgeOfAutism.com

AltHealthWorks.com

AmericanActionNews.com

AmericaFirstProjects.com

AmericasFrontlineDoctorSummit.com

AmericanThinker.com

AnthonyBLogan.com

BB4SP.com

BeforeItsNews.com

BigLeaguePolitics.com

BreakingChristianNews.com

Breitbart.com

Brighteon.com

BuffaloChronicle.com

Channel22News.com

ChaosPost.com

CharismaNews.com

ChildrensHealthDefense.org

ClashDaily.com

Collective-Evolution.com

ConservativeFiringLine.com

ConservativePost.com

ConservativeDailyPost.com

Covid19Refusers.com

CuriousMindMagazine.com

DailyPatriotReport.com

DailyPoliticalNewswire.com

DavidHarrisJr.com

DCClothesline.com

DCDirtyLaundry.com

DiamondandSilk.com

Disrn.com

DJHJMedia.com

DoctorDavidFriedman.com

DrSergeGregoire.com

En-Volve.com

FakePandemic.com

FinishTheRace.com

FocusOnTheFamily.com

FrontPageMag.com

FTBAgency.com

GellerReport.com

GlennBeck.com

GNews.org

GreenMedInfo.com

HealingOracle.ch

HealthImpactNews.com

HealthNutNews.com

Herbs-Info.com

HolisticHealth.one

HomeNaturalCures.com

HumansAreFree.com

IndependentSentinel.com

InformationLiberation.com

InfoWars.com

Intellihub.com

JimBakkerShow.com

JimHumble.co

KellyBroganMD.com

MadWorldNews.com

Medicine-Today.net

Mercola.com

NaturalHealth365.com

NewsBlaze.com

Newsmax.com

NourishingTraditions.com

NowTheEndBegins.com

n5ti.com

OANN.com

Objectivist.co

OrganicConsumers.org

PJMedia.com

PlandemicMovie.com

PowderedWigSociety.com

Prageru.com

PrankMania.com

Prntly.com

PuppetStringNews.com

RealFarmacy.com

RedState.com

RedStateWatcher.com

Revolver.news

RonPaulInstitute.org

RushLimbaugh.com

ShadOlsonShow.com

SMObserved.com

SonsOfLibertyMedia.com

SOTT.net

StopMandatoryVaccination.com

Technocracy.news

TechStartups.com

TheAlternativeDaily.com

TheAmericanMirror.com

TheBlaze.com

TheBL.com

TheConservativeTreeHouse.com

TheDonald.win

TheEpochTimes.com

TheFullertonInformer.com

TheGatewayPundit.com

TheHealthyAmerican.org

TheHighWire.com

TheHornNews.com

TheLibertyEagle.com

TheMindUnleashed.com

ThePuristOnline.com

TheTrumpNewsGazette.com

TheTruthAboutCancer.com

TheWashingtonSentinel.com

TheWashingtonStandard.com

TheWeeklyObserver.com

TheVaccineReaction.org

ThinkAmericana.com

TierneyRealNewsNetwork.com

TrendingPolitics.com

TruePundit.com

TrumpTrainNews.com

TruthUncensored.net

Vaxxter.com

WakingTimes.com

WashingtonTimes.com

WatchUncensored.com

WayneDupree.com

WestonAPrice.org

WND.com

WorldHealth.net

WorldNewsDailyReport.com

WorldTruth.tv

ZeroHedge.com

21stCenturyWire.com

COVIDAnalysis Network (3 domini)

C19Study.com

C19HCQ.com

HCQTrial.com

NaturalNews.com Network (85 domini)

NaturalNews.com

Banned.news

Biased.news

BigPharmaNews.com

Bioterrorism.news

BreakThrough.news

CaliforniaCollapse.news

CDC.news

Censorship.news

ClearNewsWire.com

Collapsifornia.com

Conspiracy.news

Cures.news

DangerousMedicine.com

Depopulation.news

Discoveries.news

Disinfo.news

DrugCartels.news

Eugenics.news

Extinction.news

FactCheck.news

Faked.news

FluSurvival.com

Freedom.news

Genocide.news

GeneticLunancy.com

Healing.news

Health.news

HealthFreedom.news

HealthRangerReport.com

Herbs.news

Honest.news

Immunization.news

Infections.news

Influenza.news

Journalism.news

MediaFactWatch.com

MedicalExtremism.com

MedicalTyranny.com

MedicalViolence.com

Medicine.news

NaturalCures.news

NaturalHealth.news

NaturalMedicine.news

NaturalNewsRadio.com

Naturopathy.news

NewsFakes.com

NewsTarget.com

NYTWatch.com

OpenBorders.news

Outbreak.news

Pandemic.news

Panic.news

PerscriptionWarning.com

PlantMedicine.news

PopulationControl.news

Propaganda.news

RealInvestigations.news

Remedies.news

Research.news

Risk.news

ScienceClowns.com

ScienceFraud.news

Science.news

Scientific.news

ScienceTyranny.com

Sheeple.news

SHTF.news

Skeptics.news

Superbugs.news

TechGiants.news

Technocrats.news

Toxins.news

Twisted.news

Tyranny.news

Uprising.news

VaccineDeaths.com

VaccineDamage.news

VaccineHolocaust.org

VaccineInjuryNews.com

VaccineJihad.com

Vaccines.news

VaccineWars.com

VitaminD.news

WaPoop.news

WashingtonPosted.news

Now8News.com Network (2 domini)

Breaking13News.com





Altro

GlobalResearch.ca (con sede in Canada)

GlobalTimes.cn (con sede in Cina)

GreatGameIndia.com (con sede in India)

IFPNews.com (con sede in Iran)

Kla.tv (con sede in Svizzera)

LesObservateurs.ch (con sede in Svizzera)

Mondialisation.ca (con sede in Canada)

TheDuran.com (con sede a Cipro)

24Jours.com (sconosciuto, probabilmente Africa francofona)



Ultimo aggiornamento, 5 novembre 2020