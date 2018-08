Crollo viadotto sul Polcevera, proseguono le operazioni di soccorso a Genova: siamo al terzo giorno

Nell'ultima nota rilasciata dai vigili del Fuoco sull'andamento dei soccorsi a Genova a seguito del crollo di una campata del viadotto autostradale sul torrente Polcevera della mattina del 16 agosto si fa sapere che proseguono ininterrottamente le operazioni di soccorso. Il cedimento ha coinvolto una quarantina di veicoli tra automobili e mezzi pesanti.

Circa 400 vigili del fuoco sono al lavoro dal 14 agosto con oltre 100 mezzi. Le squadre di terra, supportate da personale esperto in tecniche USAR (Urban Search and Rescue) e in tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e dai nuclei cinofili, continuano senza sosta le ricerche dei dispersi.

Non è cambiato il bilancio delle persone coinvolte nella tragedia: 16 sono quelle finora tratte in salvo, mentre 39 sono i corpi senza vita estratti dalle macerie.

Oltre alla squadre dei Vigili del fuoco della Liguria, operano sul posto quelle provenienti da Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna.