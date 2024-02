Il mondo degli eventi è in costante evoluzione per rispondere alle nuove esigenze di aziende, organizzatori e pubblico. Una tendenza sempre più marcata è quella del ricorso a strutture modulari e flessibili per allestimenti e coperture di vario genere.

Questo tipo di soluzione è particolarmente apprezzata per la sua versatilità: consente infatti di realizzare layout personalizzati in base alle specifiche necessità, intervenendo rapidamente sulla configurazione e sulle dimensioni delle aree coperte.

Un vantaggio evidente delle strutture modulari è la rapidità di installazione e rimozione. Non sono necessarie fondamenta o opere murarie, in quanto i moduli, di dimensioni e forme predefinite, si incastrano tra loro mediante apposite connettori. Questo rende le strutture modulari ideali per eventi di breve periodo, come fiere e manifestazioni. Lo smontaggio e il riutilizzo delle strutture per altri allestimenti consente un notevole risparmio sui costi rispetto a soluzioni fisse.

La modularità delle strutture permette di adattarle ad ogni esigenza riguardo le dimensioni e la forma degli spazi da coprire. Basta aggiungere o sottrarre moduli per ampliare o ridurre le aree coperte.

Inoltre diverse tipologie di moduli, come tende, tettoie, pergolati e gazebo, possono essere combinate insieme per realizzare layout originali e sempre diversi. Da semplici coperture si può passare a vere e proprie strutture polifunzionali dotate di servizi, come uffici, sale riunioni, depositi temporanei.

Grazie all'ampia gamma di moduli disponibili e alle svariate combinazioni possibili, le aziende possono soddisfare qualsiasi esigenza creando soluzioni del tutto personalizzate.

Dagli allestimenti standard per fiere ed eventi, si passa a strutture su misura per location particolari o per dare un tocco di originalità e branding agli spazi. Elementi grafici, pannellature, tettoie decorate sono solo alcuni degli strumenti che rendono le strutture modulari dei veri e propri elementi di comunicazione.

Oltre ad essere versatile e veloce da installare, questo tipo di struttura presenta caratteristiche di sostenibilità. Non prevede infatti opere murarie o fondazioni permanenti che impattano sul suolo. Inoltre, grazie alla modularità, è possibile riutilizzare i singoli elementi per anni riducendo lo spreco di materiali. Anche la manutenzione ordinaria ha costi contenuti.

Le strutture modulari si confermano una scelta strategica e sempre più diffusa negli allestimenti per l'eccellenza degli eventi?

Versatilità, personalizzazione, rapidità, basso impatto ambientale... per tutti questi motivi, la proposta di strutture modulari rappresenta un punto di forza da sfruttare nella comunicazione B2B verso potenziali committenti del settore eventi. Si tratta infatti di soluzioni all'avanguardia che rispondono in maniera efficace e sostenibile alle molteplici esigenze del variegato mondo degli eventi.

Con il contributo di Allextire Srl