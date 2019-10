Il 14 ottobre, Ocean Viking, in un comunicato stampa, si domandava dove e quando sbarcare le 176 persone tratte in salvo in operazioni di ricerca e soccorso avvenute lo scorso fine settimana, invitando le autorità competenti ad assegnargli quanto prima un luogo sicuro.

Nelle ore successive, la comunicazione è arrivata dalle autorità italiane che hanno indicato alla Ocean Viking il porto di Taranto, come luogo sicuro per lo sbarco.



Questo è stato il commento dell'uomo "mascherato", l'ex ministro Matteo Salvini...



Nelle ultime ore, allertate da Malta, unità italiane dei Guardia Costiera e Guardia di Finanza hanno intercettato un vecchio barcone alla deriva con 240 migranti a bordo.

La Valletta ha successivamente comunicato di aver soccorso un'imbarcazione con 75 persone a bordo, probabilmente la stessa per cui Alarm Phone aveva chiesto l'intervento immediato già da ieri.







E a proposito delle dichiarazioni dell'uomo mascherato e delle sue capacità organizzative, ecco i dati dell'Ispi che testimoniano tutto quello che non ha fatto nei 14 mesi in cui ha governato...