Ben tre medaglie d'oro conquistate oggi dagli azzurri.

Una è arrivata grazie a Luigi Busà che al Nippon Budokan, tempio delle arti marziali, ha vinto nel karate kumite, categoria fino a 75 kg, dove in finale ha battuto l'azero Rafael Aghayev.

In precedenza, al Sapporo Odori Park, Antonella Palmisano aveva vinto l'oro nella 20 km femminile della marcia, bissando il successo ottenuto ieri da Massimo Stano nella stessa specialità. Grazie all'allungo decisivo a 5 km dal traguardo, la Palmisano - che oggi compie 30 anni - ha trionfato in 1:29:12, davanti alla colombiana Arenas, 1:29:37, e alla cinese Liu, bronzo in 1:29:57.

Ma ancor più incredibile è la medaglia arrivata a fine giornata in una delle gare più importanti e attese dell'atletica durante i Giochi olimpici, la staffetta 4x100. Una medaglia, oltretutto, del metallo più prestigioso: l'oro. all'Olympic Stadium di Tokyo, l'Italia di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu ha tagliato per prima il traguardo della gara in 37.50, nuovo primato nazionale, di un soffio davanti alla Gran Bretagna, argento in 37.51, e al Canada, sul terzo gradino del podio con 37.70. Quello conquistato dalla staffetta azzurra è il decimo oro per l'Italia, addirittura il quinto nell'atletica, specialità che dopo Roma 60 aveva visto registrare da parte degli azzurri solo discreti piazzamenti

Con le medaglie odierne, l'Italia tocca quindi quota 38, record olimpico tutti i tempi, superando le edizioni di Los Angeles ’32 e di Roma ’60 in cui gli azzurri conquistarono 36 medaglie.





Questo il nuovo medagliere azzurro:

ARGENTO Luigi Samele - Scherma - Sciabola individuale ORO Vito Dell'Aquila - Takewondo - 58 kg BRONZO Elisa Longo Borghini - Ciclismo - Strada individuale in linea BRONZO Odette Giuffrida - Judo - 52 kg BRONZO Mirko Zanni - Pesi - 67 kg BRONZO Nicolò Martinenghi - Nuoto - 100 rana ARGENTO Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri - Nuoto - 4x100 sl ARGENTO Diana Bacosi - Tiro a Volo – Skeet ARGENTO Daniele Garozzo - Scherma - Fioretto individuale BRONZO Maria Centracchio – Judo – 63 kg BRONZO Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio – Scherma – Spada a squadre ARGENTO Giorgia Bordignon - Pesi - 64 kg BRONZO Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino – Canottaggio – 4 senza BRONZO Federico Burdisso – Nuoto – 200 farfalla ARGENTO Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele – Scherma – Sciabola a squadre BRONZO Stefano Oppo, Pietro Ruta - Canottaggio - Doppio PL ORO Valentina Rodini, Federica Cesarini - Canottaggio - Doppio PL ARGENTO Gregorio Paltrinieri - Nuoto - 800 sl BRONZO Martina Batina, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Alice Volpi - Scherma - Fioretto a squadre BRONZO Lucilla Boari - Tiro con l'arco - Individuale femminile BRONZO Simona Quadarella - Nuoto - 800 sl BRONZO Irma Testa - Pugilato - 57 kg ARGENTO Mauro Nespoli - Tiro con l'arco - Individuale maschile BRONZO Antonino Pizzolato - Pesi - 81 kg BRONZO Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi - Nuoto - 4x100 misti ORO Gianmarco Tamberi - Atletica leggera - Salto in alto maschile ORO Lamon Marcell Jacobs - Atletica leggera - 100 metri maschile ARGENTO Vanessa Ferrari - Ginnastica artistica - Corpo libero ORO Ruggero Tita, Caterina Marianna Banti - Vela - Nacra 17 ORO Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna - Ciclismo - Inseguimento a squadre su pista BRONZO Gregorio Paltrinieri – Nuoto – 10 Km ARGENTO Manfredi Rizza – Canoa – K1 200 ORO Massimo Stano – Atletica leggera – Marcia 20 Km ARGENTO Elia Viviani – Ciclismo – Omnium BRONZO Viviana Bottaro - Karate - Kata ORO Antonella Palmisano – Atletica leggera – Marcia 20 Km ORO Luigi Busà – Karate – Kumite ORO Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu – Atletica leggera – Staffetta 4 x 100





Crediti immagine: twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1423649092165464067