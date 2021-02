La Makeup Artists and Hair Stylists Guild ha annunciato le candidature di quest'anno per i MUAHS Awards, i riconoscimenti con cui il sindacato dei truccatori e degli hair stylist cinematografici e televisivi sceglie annualmente le migliori prestazioni professionali della stagione. I loro verdetti sono molto attesi in chiave Awards Season perchè i loro vincitori coincidono spesso con le scelte dei membri votanti per gli Oscar, consentendo di prevedere il favorito nella categoria Miglior trucco e parrucco.

Tra i nominati partono favoriti Hillbilly Elegy, Ma Rainey's Black Bottom e Mank. Inoltre tra le candidature del Best Special Make-Up Effects si fa notare il lavoro di Mark Coulier per il film italiano Pinocchio di Matteo Garrone, la cui presenza nella Shortlist degli Academy mantiene alta la possibilità di una candidatura agli Oscar.