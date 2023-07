Era il 9 giugno quando Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma lanciava l'allarme (link):

"c'è necessità di tenere alta l'attenzione e intervenire per rimuovere l'immondizia altrimenti torniamo a situazione di emergenza sanitaria che abbiamo sfiorato in passato" "c'è anche un problema per il verde pubblico e per la manutenzione dei marciapiedi: erba alta e alberi non potati. I parchi e i giardini con erba altissima sono un ricettacolo di insetti e un rischio per i bambini, penso alle zecche".



Poi, a fine giugno, dopo centinaia di segnalazioni da parte dei cittadini, il comitato di quartiere di Torpignattara diffidava Municipio, Campidoglio, Ama, Arpa e Asl Roma2 a causa delle «nuove, reiterate, gravi carenze igienico sanitarie dovute alla mancata raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani».

Poi, ad inizio luglio, il report dell’Arpa. L'agenzia per la Protezione ambientale della Regione Lazio che interveniva su Ama -l'ex municipalizzata del Comune di Roma - per «un diffuso e considerevole accumulo incontrollato» di rifiuti «verosimilmente provenienti da utenze domestiche» e per «difficoltà nel normale svuotamento dei rifiuti differenziati depositati nei cassonetti, contribuendo all’ammasso» della spazzatura «in maniera indifferenziata».

Esplodeva anche il 'caso politico, il 14 luglio, con la conferenza stampa dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che annunciavano la richiesta di una "seduta straordinaria della Commissione congiunta Ambiente e Bilancio per avere totale contezza dei numeri attuale".

"Un anno fa Gualtieri disse che in due anni Roma sarebbe stata pulita come un borgo del Trentino" "Ama si è dimostrata inadeguata ad affrontare la situazione". Serve programmazione. Sono state fatte scelte discutibili e i risultati sono peggio di prima". "Questo sindaco non è adatto a fare il sindaco" (link).

Sul versante opposto, quello dell'opposizione di 'centrosinistra', tutto tace sul fronte di Azione, anche se Carlo Calenda aveva fatto dei rifiuti il suo cavallo di battaglia elettorale (link), mentre molto più attivi sono i Cinque Stelle come vedremo più avanti.

Sempre il 14 luglio, Cittadinanzattiva Lazio ha presentato un esposto in Procura della Repubblica sulla situazione dei rifiuti, chiedendo di "accertare:

eventuali fattispecie penalmente rilevanti

se e chi, nonostante la conoscenza di questi dati , a livello comunale e a livello di AMA, abbia o meno posto in essere tutte le possibili azioni riparatorie e/o correttive

, a livello comunale e a livello di AMA, abbia o meno posto in essere tutte le possibili azioni riparatorie e/o correttive se sussistano concrete possibilità di rischio per la salute pubblica e se le autorità competenti siano responsabili di eventuali danni occorsi o occorrenti ai cittadini

e se le autorità competenti siano responsabili di eventuali danni occorsi o occorrenti ai cittadini se vi sia la necessità e urgenza di commissariare i poteri degli Enti preposti alla normale gestione della salute pubblica e della raccolta, smaltimento e gestione dei rifiuti”. (link)

Di nuovo il 19 luglio interveniva il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, che chiedeva "intervenga il Governo per soluzione definitiva"

" In passato "l'Ama ogni settimana inviava all'Ordine un report ... Ho cercato di aprire un dialogo con il sindaco Gualtieri in tempi non sospetti, almeno un mese e mezzo fa, per ... la necessità di organizzare la raccolta dei rifiuti in un momento dell'anno sempre difficile. (link)

Purtroppo quello che da anni accade sempre, anche stavolta si è avverato. In più quest'anno le temperature sono molto elevate e nell'organico avviene la putrefazione degli alimenti, con le larve che si formano dagli insetti.

Senza contare i topi, i gabbiani, gli scarafaggi e i cinghiali. Inoltre, con il caldo umido aumentano le zanzare infette e sappiamo quanto oggi possano essere pericolose le punture, pensiamo alla febbre da West Nile o a quella da chikungunya".

Ed il Campo Largo che proprio a Roma doveva risolvere le sorti del PD ma anche del M5S e della Sinistra tutta?

Era il 12 maggio 2022 al Campidoglio quando il capogruppo capitolino di Roma Futura Giovanni Caudo - aprendo l’assemblea sui rifiuti “Facciamola circolare” - (link) ricordava che "non possiamo accelerare la discussione a colpi di frusta, forzando con le norme speciali. Portiamo la città alle scelte che ci convengono di più, con i tempi giusti".

Infatti, ancora oggi non decolla il Termovalorizzatore voluto dal sindaco Gualtieri ed affidato ad una multiutility guidato da Acea Ambiente con Hitachi Zosen Inova, Vianini Lavori e Suez .



Infatti, è arrivato il ricorso presentato dai comitati M5S con l'appoggio dell'ex sindaco Virginia Raggi al Tar Lazio ed attualmente il progetto è in attesa della sentenza .

Ricorso al Tar Lazio che denuncia proprio "l'incompatibilità del cronoprogramma con l'emergenza rifiuti e soprattutto con l'evento Giubileo, utilizzato per giustificare i poteri speciali del Commissario." (link)

Commissario che poi sarebbe proprio il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri , il quale - con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 - deve assicurare al territorio di Roma Capitale "gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025" e ... si presume anche quelli ordinari.

Riepilogando, vista la situazione oggettiva, riguardo i risultati del commissariamento della gestione rifiuti affidata al sindaco Gualtieri all'epoca del Governo Draghi:

i diversi Comitati diffidano le istituzioni o ricorrono al Tar l'Ordine dei Medici chiede l'intervento del Governo l'Agenzia per l'ambiente bacchetta Ama Cittadinanzattiva presenta esposto in Procura i consiglieri di Fratelli d'Italia incalzano con accuse di inadeguatezza, opacità, scarsa programmazione eccetera i Cinque Stelle addirittura sostengono un ricorso al Tar presentato dai cittadini per il progetto voluto da Gualtieri i partiti "amici" - da Azione a Roma Futura - da troppo tempo tacciono, divaricati come sono nella scelta tra soluzioni e partner industriali.

E il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri cosa ne pensa?

Intervistato alla Festa dell'Unità, ha chiarito che il suo "auspicio è che per la riapertura delle scuole noi abbiamo rimesso in moto il meccanismo della raccolta". (link)

Cioè fino a metà settembre il meccanismo di raccolta sarà fermo o comunque altalenante?

E' questo l'annuncio alla cittadinanza?

E se alla riapertura delle scuole l'auspicio del Sindaco Gualtieri non dovesse realizzarsi?