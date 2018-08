Angelina Jolie cerca di mettere i figli contro Brad Pitt

Continua la battaglia legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie per il divorzio che, ormai è evidente a tutti, non sarà certo amichevole.

Tutto quello che ruota intorno ai figli, dal mantenimento ai rapporti, è ciò che interessa alla Jolie che, secondo quanto riportano alcune fonti stampa, avrebbe fatto di tutto, riuscendovi in parte, per inimicare il loro rapporto con il padre.

Angelina Jolie non impedirebbe a Brad Pitt di vedere i loro sei figli, ma eserciterebbe su di loro delle pressioni per incrinarne i rapporti con il padre, tanto che i tre maschi non vorrebbero neppure vederlo, mentre sarebbe diverso per le ragazze.

Il giudice che si occupa della causa di divorzio ha criticato la Jolie per non aver permesso ai bambini di interagire con il loro papà in modo adeguato e per tale motivo ha consentito che Brad Pitt, utilizzando il telefono, possa chiamare e inviare messaggi ai propri figli senza limitazioni, mentre Angelina non potrà controllare le loro conversazioni.

In questo momento i figli della coppia sono tutti a Los Angeles, sempre in base a quanto ordinato dal giudice, per consentire al padre di poterli vedere.