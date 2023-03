Ogni sabato sera il Caballo Loco - Seriate (BG) si riempie di live music di alto livello. Non è l'unica serata tutta da vivere in questo spazio: ogni venerdì sera, Latin Space in preserata e poi dj set latino con Christain Il Chichi DJ, mentre la domenica pomeriggio ecco ecco Matinee Loco, appuntamento perfetto per ballare latino, dalle 16 in poi... ma tornando al sabato sera, l'appuntamento è con live & tribute band capaci di far scatenare chiunque, seguite da un dj set a 360 gradi.

Ecco cosa si canta e si balla a marzo 2023 al Caballo Loco - Seriate (BG). Sabato 4 marzo ecco Teo e le Veline Grasse (nella foto). Istrionici, bizzarri e fuori dagli schemi, si sono fatti spazio nel panorama della musica dal vivo differenziandosi per le ormai conosciute doti tecniche dei componenti della band. L'importante mole di concerti all'attivo ha portato le Velinacce ad avere grande padronanza del palco, dimostrando ad ogni esibizione la grande passione per la musica e la loro innata capacità di divertire il pubblico, senza mai scadere nella banalità.

Sabato 11/3 al Caballo Loco - Seriate (BG) ecco invece tutte le canzoni di Vasco Rossi, da "Albachiara" a "Vita spericolata" interpretate dai Vascombriccola. La Vascombriccola si esibisce ufficialmente per la prima volta il 26 febbraio del 2000 al Ruvido di Bologna, ma l'anima della band aveva già messo le sue radici nei componenti molti anni prima, ai tempi di "Siamo solo noi" e "Vita spericolata". Precedentemente a quel concerto il gruppo si esibiva con il nome di: "La combriccola del Blasco", poi abbandonato... "Siamo già nel 2020 e non ci siamo nemmeno resi conto, certo, alcune fotografie non sono molto confortanti, ma dentro siamo come la musica, siamo senza tempo", raccontano i membri della band.

Sabato 18/3 è invece sul palco del live club bergamasco è la volta dei DR. Feelgood, scatenata band perfetta per cantare e ballare con grande energia.

Sabato 25/3, infine ecco l'ultimo concerto del sabato sera al Caballo Loco - Seriate (BG). Sul palco c'è la RaffaBand, che ripropone dal vivo le grandi hit della mitica Raffaella Carrà, canzoni che hannno fatto e faranno ballare intere generazioni.

///

Dedicato agli appassionati d live music, serate con dj set e di musica latino americana, Caballo Loco è situato a Seriate (Bergamo) in via Buonarroti 38. E prima di ballare o ascoltare tanta musica, chi ne ha voglia, spesso ha la possibilità di cenare al Caballo Loco, gustando la sua ottima pizza. Caballo Loco è un circolo privato associato Entes.



Caballo Loco

via Buonarroti 38

Seriate (Bergamo)

Info: 338 300 0769

www.facebook.com/CaballoLocoClub

www.instagram.com/_caballo.loco_