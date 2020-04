Nasce il nuovo portale thegametv.org



thegametv.org è la versione internazionale di thegametv.it

Il blog, in lingua inglese, si pone come obbiettivo principale quello di aiutare gratuitamente artisti emergenti e nuove realtà di tutto il mondo!



Nel 2018 thegametv.it ha collaborato con Live Nation IT per la promozione del concerto dei Negramaro a Pescara, con Rare UK e xbox per la promozione e recensione del famoso gioco “Sea of thieves”, e con medie e piccole etichette discografiche per la promozione gratuita di alcuni artisti, tra i quali Alain Mini e Alessandro Pirolli

Dal 2019 thegametv.it diventa anche ufficio stampa del cantante Andrea Pimpini. I nostri comunicati vengono pubblicati e integrati sulle più importanti testate giornalistiche e radio d’Italia: Sky TG24, Radio RAI 2, Optimagazine, Rockol.it, All Music Italia, IlPescara, VeronaSera, ecc.



Da un paio di giorni, però, c’è un nuovo obbiettivo: aiutare non più solo gli artisti italiani ma i musicisti di tutto il mondo. Per collaborare gratuitamente con thegametv.org è necessario collegarsi sulla pagina del sito “Music promotion” e compilare l’apposito modulo.

Comunicati stampa, promozione sul blog e sui media del paese da cui perviene la richiesta sono alcuni dei servizi gratuiti che TheGameTV mette a disposizione dei propri artisti.



Tutti i contenuti caricati su thegametv.org sono in lingua inglese.