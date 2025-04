di Giuseppe Iannozzi - Papa Francesco è morto. Ha sopportato la malattia senza lamentarsi. Sembrava aver superato il momento più tragico: la polmonite bilaterale che lo aveva costretto al ricovero in ospedale, l'aveva superata.

Ma il 21 aprile, probabilmente a causa di un'emorragia cerebrale, si è addormentato per sempre.

Adesso il Vaticano dovrà trovare e scegliere un nuovo Papa. Sarà all'altezza di Papa Francesco, che nel corso del suo pontificato ha profondamente cambiato e modernizzato la Chiesa?

Il timore è che il nuovo pontefice – ancora non sappiamo chi sarà e le indiscrezioni che circolano non sono affatto affidabili – possa riportare la Chiesa a ostentare superficialità e snobismo.

Papa Francesco, rischiando non poche volte la propria incolumità, ha saputo portare a cattolici e non cattolici parole d'amore, avviando una dialogo interreligioso; ha sempre dimostrato tolleranza e non si è mai permesso di condannare.

Sino all'ultimo, ha parlato di pace e di speranza.