Tragico scontro fatale lungo la Statale che collega Acitrezza con Aci Castello. In collisione una moto e una vettura.

La vittima è Gaetano Fiamingo, 29 anni di Acireale ha perso la vita. Il sinistro è avvenuto in via Livorno, in territorio di Aci Castello.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e le indagini sono state affidate ai carabinieri di zona.