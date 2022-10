BACIAMI BA… LA CANZONE

Una canzone d’amore divertente e magnetica, dal ritmo gitano “caliente”.

La passione incontenibile e smaliziata di un’innamorata crea situazioni buffe e travolgenti.

“Baciami Ba…” racconta, con sensualità, satira e delicate allusioni, la tenace conquista di una “Lei” un po' imbranata, alle prese con un “Lui” un po' impallato.

“Baciami Ba…” esprime passione ed emozioni autentiche, mostrando anche le debolezze dell’amore con tenerezza e ironia. Attrazione, corteggiamento e dialogo controverso tra energia femminile e maschile.

La canzone e il video musicale di BACIAMI BA… hanno dato origine ad un film per il cinema il cui titolo non si può ancora svelare.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ccVYAewaYU0

“Mentre ero in macchina, pensando all’amore, ho iniziato a inventare frasi e a registrare melodie divertenti. Dopo avere composto la canzone, l’ho tenuta nel cassetto insieme ad altre opere. Poi, un giorno, facendola ascoltare, mi hanno suggerito di farci un video musicale. Una volta realizzato, non potevo immaginare che, invece di pubblicarlo, avrei iniziato a creare un film animato in 3D ad esso ispirato”



BACIAMI BA… IL VIDEO musicale

Questa volta il video musicale non è interpretato dalla cantautrice trasformista LeiKiè con i suoi buffi personaggi e non è stato realizzato su green screen con tecniche miste.

E’ stato infatti animato solo in 2D ed è rimasto nascosto per anni.

Perché? Lo scopriremo…

I DUE INNAMORATI DEL VIDEO MUSICALE “BACIAMI BA…” SONO STATI L’ISPIRAZIONE CHE HA PORTATO LeiKiè ALLA CREAZIONE DI UN FILM PER IL CINEMA DA LEI SCRITTO, MUSICATO E DIRETTO

A differenza del video musicale di “Baciami Ba…”, il film ad esso ispirato, è animato in 3D e uscirà a breve.

L’ADVERTISING DEL FILM INIZIERA’ IL 17 MAGGIO AL FESTIVAL DI CANNES

“Siete pronti ad esser travolti da un’onda di musica e passione?”

Per decidere come meglio creare il videoclip di “Baciami Ba…”, LeiKiè ha immaginato un fumetto, proiettando in arte visiva la comicità, i sentimenti e i colori che appartengono al testo. I personaggi e i layout sono stati realizzati studiandone i colori, look, grafiche, mantenendo lo spirito ironico, la ricercatezza, la sensualità e la comicità della canzone. Con un forte contrasto tra il mondo femminile buffo, romantico, timido e osé e quello maschile virile, sensuale e tenero.

Il videoclip di “Baciami Ba…” ha segnato per LeiKiè il punto di esordio nel mondo dell’animazione.

E’ stato realizzato in 2D a passo uno. Lo sviluppo e la lavorazione sono durati nove mesi, un vero e proprio parto da cui successivamente è nato anche il film per il cinema animato in 3D.

Spotify: https://open.spotify.com/album/5Kh3eT6cxjLa53PnzDnt8r?si=kDXa_n1dT2-EENsGP35RRA&nd=1



BACIAMI BA… Dal videoclip al film

I protagonisti del video musicale “Baciami Ba…” hanno ispirato LeiKiè a creare i due personaggi principali

del film da lei scritto e diretto. Nel lungometraggio il loro design si evolve e si trasforma in 3D.

Nel movie, i due protagonisti, sulle note musicali della canzone, si renderanno conto di essersi già conosciuti grazie ad un flashback in cui ricordano il loro primo incontro avvenuto nelle location del videoclip “Baciami Ba…”.

SITO: https://www.not-just-music.it/leikie-artist/