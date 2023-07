Edmmaro, Asia Nardi, N4C, Michael Antley, Steve Smile, Robbie Dox, Sammy The Voice, Pippo Tendenza, tutti insieme, per una sola serata che non è una normale serata... è infatti un vero festival, ovvero Lifeworld Festival, che prende vita per la sua nona edizione al Life Club di Rovetta (Bergamo) venerdì 28 luglio, dalle 21 alle 4 del mattino. Perché quando c'è un evento di questo tipo è giusto iniziare a ballare già presto.

Lifeworld, un festival sempre in crescendo è organizzato da Dv Connection e dal Life di Rovetta, è un evento davvero imperdibile e scatenato per chi ha voglia di scatenarsi in provincia di Bergamo. Prende vita dall'ormai lontano 2014 e porta sul palco per la sua edizione 2023 artisti di livello assoluto come Edmmaro (nella foto) grande protagonista, con la sua energia e la sua ironia, delle scena dei festival italiani. Dopo il successo dello scorso anno non poteva non essere confermato.

Ecco poi Asia Nardi, una delle dj girl italiane in maggiore ascesa e con lui l'energico N4C. Chiudono il cerchio la house di Michael Antley, il ritmo di Steve Smile, quello di Robbie Dox e l'energia di Sammy The Voice e Pippo Tendenza. Riassumendo, un cast artistico d'eccezione per un appuntamento tutto da vivere.



28/7 Lifeworld Festival @ Life Rovetta (BG)

www.instagram.com/lifeworldj/

Info DV Connection 349 441064

Prevendite: https://www.mailticket.it/manifestazione/L936/lifeworld

Life Club

Via Vogno, 7, 24020, Rovetta (BG)