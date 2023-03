Viaggiare è una delle cose più belle del mondo ma, se si vuole stare attenti al portafoglio, il treno è probabilmente la scelta migliore e più economica, anche per andare oltralpe. In terra svizzera, per esempio, per raggiungere il Vallese basta poco: è sufficiente superare Domodossola, e ci si trova immediatamente nell'ordine Brig, Visp, Sierre e Sion.

Visp è una città piccola, non supera i 7mila abitanti, e vale pena fermarvicisi solo se si è appassionati di hockey o se si ama l'isolamento.

Fra i non trascurabili problemi per il turista, Visp propone quello della colazione.

Trovare un bar che proponga l'inestimabile binomio cappuccino+brioche non è semplice: da turista raffazzonato quale sono, mi permetto di consigliare Tiziano's, bar praticamente di fronte alla stazione delle ferrovie.

Cappuccino con brioche, senza farcitura di marmellata ma con abbondante quantità di burro, una candelina romantica sul tavolo e il quotidiano "Blick" pronto alla lettura, et voilà, il gioco, e la colazione, sono fatti.