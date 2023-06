Un gruppo elettrogeno della potenza di 150 kw per la fornitura di energia elettrica all'ospdale di Bint Jbail: è questa la donazione effettuata dai militari italiani UNIFIL della Joint Task Force Lebanon.

"Tutti i peacekeepers fanno del loro meglio per contribuire a creare un ambiente sicuro e stabile nel sud del Libano operando accanto all'Esercito Libanese. Le attività operative sono svolte sempre nel rispetto delle culture, tradizioni e costumi locali e nell'integrale aderenza al mandato della Risoluzione 1701. Costante è anche l'impegno per garantire, nell'ambito dei mezzi disponibili, il supporto alla popolazione per l'accesso ai servizi essenziali.

Siamo portatori di valori di pace e solidarietà, oltre che chiamati ad esprimere un ruolo di stabilità e sicurezza, nella consapevolezza che l'esempio è la via maestra da seguire al meglio delle nostre capacità": queste le parole del Generale Vergori durante la donazione.

Le attività svolte in teatro operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI).

Alla presenza delle autorità locali, il Comandante del Settore Ovest di UNIFIL Generale di Brigata Roberto Vergori ha confermato che le relazioni con le comunità e le istituzioni locali del sud del Litani sono una delle priorità nell'assolvimento della missione.(lasottilelinearossa.over-blog.it)