Niccolò Trinelli, Raffaele Ciavarella o Fabio Verdi, chi vincerà questo mondiale finale di FLC?

Ricordiamo che i 3 piloti sono separati soltanto da 12 punti, con Trinelli che ha 7 punti di margine su Ciavarella e 12 su Verdi.

Chiaramente Trinelli è in una situazione di meno pressione, poiché non è obbligato a vincere la gara, mentre Ciavarella e Verdi devono vincere la gara per poter vincere il titolo iridato FLC 7.

Diverso però è il discorso di Trinelli se primo si trovasse Ciavarella, allora in quel caso il pilota targato 21 è costretto a vincere.

Ebbene sì, perché se Ciavarella e Trinelli finissero a parità di punti, vincerebbe Ciavarella il mondiale, a causa dei maggiori giri veloci in gara conquistati, e a parità di vittorie.

Verdi invece deve vincere e sperare che Trinelli conquisti come massimo piazzamento un quarto posto, con o senza giro veloce. Vedremo chi sarà il vincitore della gara e del mondiale ad Abu Dhabi!

Appuntamento alla qualifica e alla gara!