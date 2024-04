La carbonara non è una carbonara normale, ma una carbonara verde o vegana. La prepariamo in questo modo

Ingredienti per 4 persone

300 grammi di spaghetti

2 uova fresche e 1 tuorlo

1/2 cucchiaio di prezzemolo tritato

1 ct.

1 cipollotto

1 cipolla rossa

1 cavolo

1 broccolo piccolo

1 mazzo di cime di rapa

3 cucchiai di pecorino sardo

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe a piacere

Passiamo ora alle istruzioni per la cottura.

Come fare la carbonara verde

Per prima cosa, tagliate i gambi dei broccoli sbucciati il più sottile possibile, poi le carote, le cipolle e infine i cipollotti in strisce simili. Fatele soffriggere in una padella con 2 cucchiai di olio. Friggete finché le verdure non saranno sufficientemente croccanti. A questo punto, lessare le cimette dei broccoli e le cime di rapa in acqua bollente salata per 3-4 minuti. Quindi saltarle in padella con le altre verdure per 2-3 minuti. Una volta saltate, cospargere di sale.

Riportare a ebollizione l'acqua di cottura delle verdure e cuocere gli spaghetti o un altro tipo di pasta.

Successivamente, in una ciotola a parte, sbattere le uova, aggiungere il pecorino grattugiato e infine il pepe e il prezzemolo. Tagliare gli spaghetti al dente e metterli nella padella con le verdure. Mettere a fuoco basso, aggiungere la crema di uova, lasciare rapprendere leggermente e servire caldo. Servire, naturalmente, come di consueto.

Come preparare la carbonara verde

Tempo di preparazione 30 minuti.

Tempo di cottura 10 min.

Vino consigliato Fiano di Avellino