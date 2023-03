Ecco due libri che non possono mancare nelle case dei fan del mitico chitarrista olandese. Il primo è dell'ex moglie, Valerie Bertinelli; il secondo è stato scritto dal romanziere Mimmo Parisi.

Enough Already: Learning to Love the Way I Am Today, di Valerie Bertinelli

Nell'estratto del libro pubblicato da People. com Valerie Bertinelli scrive: "Siamo stati descritti come dei disallineati. La rockstar esagerata e la fidanzata d'America, ma nel privato, Ed non era la persona che la gente pensava che fosse e nemmeno io lo ero."

La Bertinelli ha detto che lei e il figlio Wolfgang hanno fatto regolarmente visita in ospedale al chitarrista, scomparso a 65 anni il 6 ottobre 2020, tutti i giorni nelle ultime settimane della sua vita. In una anticipazione del volume pubblicata da People.com viene riportato: "'Ti amo' sono le ultime parole che Ed ha detto a Wolfie e a me, e sono le ultime parole che noi gli abbiano detto prima che smettesse di respirare".

Il quinto Van Halen, di Mimmo Parisi

Il libro di Mimmo Parisi, ambientato nel mondo del rock assicura colpi di scena fino all’ultima pagina. Il romanzo che, si chiama Il quinto Van Halen (LINEA-R, pag. 199), nasce inseguendo leggende, voci che circolano nelle periferie musicali di Los Angeles.

Sono notizie frammentarie, che girano in qualche bar che ha resistito all’insulto del tempo che passa, e alle tasse sempre più difficili da pagare. Comunque, se si ha l’attenzione adatta, si può guadagnare qualche informazione sulla band di Running With the Devil. Insomma, qualche frase biascicata da chi perde i suoi minuti tra un bicchiere di bourbon e la speranza di vincere affidando i suoi dollari alle macchinette variopinte che hanno scrostato il muro a forza di spintoni di giocatori ubriachi, circola da sempre intorno al successo mondiale dei Van Halen. È in quegli ambienti che l’autore ha raccolto le basi per scrivere il romanzo.