La Food and drug administration (Fda) ha autorizzato l'uso in emergenza del plasma di persone contagiate da coronavirus, contenente gli anticorpi che sarebbero efficaci nel trattamento contro la Covid-19.

Lo ha annunciato domenica lo stesso presidente Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca, alla vigilia della della Convention del Partito repubblicano, tanto che coloro che criticano la scelta ne hanno denunciato le motivazioni politiche.

Secondo il direttore della Fda, Stephen Hahn, la terapia è "potenzialmente promettente", precisando che l'autorizzazione rilasciata va intesa come una espansione all'uso del plasma di soggetti convalescenti già in atto nel trattamento contro la Covid-19.

Prima che la Fda prendesse tale decisione, il dottor Francis Collins e il dottor Anthony Fauci si erano espressi al riguardo, auspicando cautela, perché i dati finora acquisiti in relazione a quel tipo di trattamento erano ancora insufficienti per sostenerne l'efficacia come cura.