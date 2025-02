Uno degli esponenti principali del cartello messicano dei Beltrán Leyva, il criminale Jesús Ricardo Patrón Sánchez, alias 'El H-3', è stato estradato negli Stati Uniti dove dovrà rispondere alle accuse di traffico di droga, armi e riciclaggio di denaro nella Corte federale di Brooklyn.

Processato il 22 febbraio a Brooklyn con l'accusa di essere il leader di un'organizzazione criminale che ha come base il Messico (il cartello dei Beltrán Leyva), Patrón Sánchez, conosciuto anche come 'il Diabolico', 'James Bond' e 'Xman', era stato arrestato in Messico nel 2019 ed è stato estradato il 21 febbraio scorso.

L'estradizione di Patrón Sánchez è un nuovo successo per l'amministrazione di Donald Trump che, per bocca di John J. Durham, procuratore degli Stati Uniti del distretto orientale di New York, ha commentato: "Sánchez è stato uno dei principali leader dell'organizzazione di traffico di droga conosciuta come H-2, che ha inondato le strade degli Stati Uniti con droghe pericolose e ha protetto le sue operazioni mediante omicidi e corruzione".