L’entusiasmo di scoprire nuovi territori inesplorati ma con la consapevolezza di avere gli strumenti giusti per farlo in modo professionale. Questo è lo scenario che ha portato Copygrafwallprint ad intraprendere una nuova avventura in Europa. Dopo sette anni di attività l’azienda di Milano diventa Wallprinters e punta a superare i confini nazionali! Cambia logo, estende il mercato di riferimento (sia geograficamente che in termini di prodotti e servizi): insomma diventa (ancora più) grande!

Maurizio Persano e Salvatore Galofaro, fondatori di Copygrafwallprint prima e di Wallprinters ora, non hanno dubbi sul fatto che “i tempi sono maturi” per questo nuovo ambizioso passo. “Con Copygrafwallprint abbiamo scovato con coraggio la possibilità imprenditoriale contenuta in un muro, oggi siamo pronti a superare altri muri, quelli dei confini nazionali. L’esperienza ci permette di conoscere quello che il mercato europeo cerca nel settore delle stampanti verticali e a pavimento, che rappresentano il futuro della stampa”.

Primo obiettivo: creare una rete di partner in tutta Europa specializzati nella stampa a parete e nella stampa a pavimento. Il futuro è già qui e stavolta l’Italia non resta a guardare!

"Chi è fermo è perché non si è mai mosso" Cit.